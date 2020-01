Ces 3 romances X-Men-Avenger pourraient venir au MCU après “ Avengers: Endgame ”

Maintenant que la fusion Fox / Disney est derrière nous (et que Marvel a accès aux X-Men et aux Fantastic Four), Marvel Cinematic Universe (MCU) est sûr de se multiplier par dix au cours des prochaines phases. Alors que nous disons adieu à Iron Man et Captain America dans Avengers: Fin de partie, une poignée de nouveaux personnages sont prêts à se frayer un chemin sur la scène, et ils aideront, espérons-le, à combler le vide laissé par Stark et Rogers.

Avec l’introduction de personnages vient la possibilité de nouvelles romances dans le MCU. Sur la base de récents rapports d’initiés, ainsi que de plausibilités narratives compte tenu des informations actuellement à notre disposition, les trois romances X-Men-Avenger ci-dessous pourraient se diriger vers le grand écran.

1. Tempête et panthère noire

Marvel et DC Insider Mikey Sutton ont révélé, il y a quelque temps, que Marvel Studios lorgne Janelle Monáe pour Storm dans Black Panther 2. Dans les bandes dessinées, Ororo Munroe et T’Challa vantent une romance tourbillonnante – à commencer par la passion, la transition vers l’amour, et se terminant par un divorce.

Bien que Monáe ne soit que l’un des nombreux noms figurant sur la liste du studio, la rumeur veut qu’elle se trouve en haut du mât totémique. Cependant, même si un autre acteur dépeint le personnage, il est probable que Black Panther 2 servirait d’introduction pour développer cette romance et commencer le voyage X-Men à partir d’un moment différent – mettant en évidence des arcs séparés et moins connus que le celles inhérentes à la franchise Fox.

2. Deadpool et Black Widow

We Got This Covered (WGTC) a rapporté que Deadpool apparaîtrait dans la scène post-crédits de la prochaine Black Widow. Bien que cela ne soit plus le cas, une chose est sûre: Kevin Feige and Co. prévoit d’entrelacer l’histoire de Deadpool avec les Avengers; l’approche reste simplement inconnue.

Dans les bandes dessinées, Deadpool adore Yelena Belova – la version de Black Widow sur le point d’être introduite dans la préquelle. Cependant, après quelques rencontres maladroites – avec des signaux mal interprétés et un baiser mal synchronisé – Deadpool découvre que Yelena est vraiment Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).

Alors que le MCU pourrait théoriquement trouver un moyen de faire fonctionner ce récit exact, le studio pourrait également permettre à une romance comique entre Yelena et Deadpool de s’épanouir sur toute la ligne. Une telle approche imiterait les bandes dessinées, mais offrirait des libertés créatives avec le matériel source (ce qui est courant dans le MCU).

3. Juggernaut et She-Hulk

Le WGTC – en s’appuyant sur les mêmes sources qui savaient que Bil Murray reviendrait à Ghostbusters 3 et que la Lanterne verte allait venir à HBO Max – a rapporté que Marvel cherchait à intégrer Juggernaut dans ses films X-Men. La source a déclaré que l’histoire de Juggernaut conservera plus de similitudes avec les bandes dessinées; ce qui signifie qu’il sera le frère de Magneto.

Les fans savent également déjà qu’un spectacle de She-Hulk arrive à Disney + et, avec la conversation croisée entre le petit écran et l’argent qui devrait suivre WandaVision, ces deux tourtereaux pourraient juste se retrouver l’un après l’autre après Avengers: Fin du jeu.