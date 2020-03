Ces 6 événements astronomiques peuvent être vus en mars

Les événements que nous aurons ce mois-ci

Le mois de mars vient avec plusieurs événements que nous pouvons assister dans notre ciel qui garderont un œil sur les amateurs d’astronomie. Plusieurs de ces événements peuvent être vus partout sur la planète et il y en a même certains qui n’ont pas besoin de télescope.

Le premier événement a eu lieu le 9 mars avec la super lune du ver qui s’appelait ainsi depuis 1930. Cet événement se produit lorsque notre satellite est le plus proche de la terre. La lune semble être 15% plus grande et 30% plus lumineuse que le reste de l’année.

Son nom vient d’un phénomène selon lequel les agriculteurs américains ont lié cette lune à la réapparition des vers de terre.

Nous aurons également 3 conjonctions qui seront vues entre le 18 et le 19 mars. À ce moment, vous pouvez voir une double conjonction de la lune avec Mars et Jupiter. Ses orbites feront se cacher la géante rouge derrière la lune.

Au matin du 19, l’orbite de Jupiter va également la “cacher” avec la lune.

Le début du printemps se situe entre le 19 et le 20 mars apportant l’équinoxe du début de saison.

Le 21 mars, notre satellite s’alignera sur Saturne et rapprochera les deux corps célestes de la terre.

Le 23 mars, Mercure aura sa séparation maximale du soleil, ce qui rendra cette planète plus grande en perspective de la terre. De même, Vénus atteindra également sa séparation maximale le 24 mars et peut être vue dans le ciel pour clôturer le mois.

Après mars, bien que nous n’ayons pas d’éclipses de soleil en 2020, nous pourrons voir des éclipses de lune qui seront vues respectivement pour juillet et novembre.

Si vous êtes amoureux de l’univers et des phénomènes astronomiques ce mois-ci, vous devrez être attentif. Partagez avec plus de gens pour en savoir aussi.

