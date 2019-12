Ces cadeaux plairont à tous ceux qui se sentent comme Archie cette saison!

Avec quelques jours de shopping de plus, il est temps de se concentrer sur la liste de courses la plus importante de toutes: faire du shopping pour le fan d'Archie Comics de votre vie. Maintenant, alors que vous pouvez vous déchaîner et acheter tous les Riverdale marchandises, il est important de noter que tous les fans de bandes dessinées classiques d'Archie ne sont pas également des fans de Riverdale. C'est pourquoi je vous présente – un guide-cadeau Archie Comics classique!

Jug Life Jughead T-shirt

21,99 $

Jughead Jones est le personnage le plus important * de l'histoire d'Archie. Célébrez le plus grand personnage de bande dessinée de tous les temps avec cette chemise Jug Life.

* Vous ne pouvez pas changer d'avis.

Riverdale Varsity Jacket

49,99 $

Bien que cette veste soit souvent présentée dans Riverdale, elle est également visible sur Archie dans les bandes dessinées. La veste emblématique bleu et jaune d'Archie vous ira bien!

Archie: Jouer au jeu de société Round Riverdale

14,99 $

L'école est finie pour la journée et Archie a hâte de partir. C’est à vous de déjouer vos camarades et d’être le premier à atteindre le Pop's Chocl’Lit Shoppe!

L'art de Betty et Veronica

19,99 $

Ce magnifique livre à couverture rigide contient certains des meilleurs œuvres d'art jamais réalisées par Betty et Veronica. Avec des œuvres de Bob Montana, Dan DeCarlo et Dan Parent, il y en a pour tous les goûts. En prime, j'ai même une petite introduction dans ce livre.

Puzzle classique 1000 pièces Archie

19,99 $

Besoin de quelque chose à faire pour passer le temps cette saison des fêtes? Ce puzzle de 1000 pièces est exactement ce dont vous avez besoin. Avec le triangle amoureux Archie classique, cela vous demandera vraiment – Betty ou Veronica?

Couverture Life with Archie

17,99 $

Cette couverture en peluche comprend les trois célèbres sur une couverture de milkshake de Life With Archie. Restez au chaud cet hiver avec cette adorable couverture en peluche!

Portefeuille Pop’s Cock’Lit Shoppe

19,99 $

C’est la fin de la journée, et vous savez ce que cela signifie! Il est temps de passer du temps chez Pop's. Ce portefeuille fera savoir au monde où vous préférez obtenir vos milkshakes.

Chaussure d'ancrage Keds Betty & Veronica

29,99 $

Les Keds sont connus pour être incroyablement confortables, et ceux-ci ne font pas exception! Présentant les meilleures amies préférées de tous, ces chaussures élégantes sont le moyen idéal de dire au monde que vous aimez Archie.

