Ces célébrités détestées n’auront pas de stars retirées du Hollywood Walk of Fame – Voici pourquoi

Le Hollywood Walk of Fame est une véritable destination touristique, attirant des millions de visiteurs chaque année sur le tronçon de 15 pâtés de maisons le long de Hollywood Boulevard. Actuellement, le monument à l’industrie du divertissement compte près de 2 700 étoiles de tous les genres. Mais chaque étoile n’est pas digne d’honneur et de respect pour chaque personne.

La difficulté survient lorsque ces artistes deviennent les

sujet de scandales après avoir reçu leurs étoiles. Certaines étoiles, la plupart

notamment Donald Trump, ont même

été vandalisé à plusieurs reprises par des citoyens en colère. Pourtant, le Hollywood

La Chambre de commerce insiste sur le fait qu’elle ne devrait pas avoir à retirer les étoiles de qui que ce soit.

Qui a la star la plus controversée du Hollywood Walk of Fame? Tout ça

dépend de qui vous demandez.

Star du Hollywood Walk of Fame de Donald Trump | Gabriel Olsen / .

Les stars hollywoodiennes sont devenues controversées à l’ère #MeToo

Après sexuel

les allégations d’agression contre le co-fondateur de Miramax Harvey Weinstein ont été rendues publiques,

de nombreux autres acteurs et cadres de cinéma hollywoodiens ont été accusés de leur

posséder. Cela est devenu une situation difficile en ce qui concerne le Hollywood Walk of

La renommée, où bon nombre de ces noms ont été immortalisés pour toujours.

Le procès de Weinstein est en cours et il n’a été condamné pour aucun crime. Cependant, l’ère post #MeToo a soulevé des questions importantes, telles que ce qu’il faut faire lorsqu’un artiste anciennement aimé est accusé ou même condamné pour un crime grave. Faut-il retirer leurs étoiles du Walk of Fame?

Certaines des stars les plus controversées du Walk of Fame sont accusées d’inconduite sexuelle

Star de Bill Cosby | Images AaronP / Bauer-Griffin / GC

Quelques stars ont été remises en cause après le Weinstein

l’affaire a ouvert les vannes des accusations. Avant la publicité, de nombreux

les victimes étaient trop timides pour se manifester. Mais tous les cas n’étaient pas comme ça.

Bill Cosby a l’une des stars les plus controversées de la marche et son nom a été vandalisé à plusieurs reprises. L’acteur de Cosby Show a été reconnu coupable de trois chefs d’attentat à la pudeur aggravé après avoir été accusé d’inconduite sexuelle par plus de 60 femmes.

Une autre question des fans vedettes est celle de Michael Jackson. La défunte idole de la pop a été acquittée des accusations d’agression sexuelle sur des enfants en 2005, mais le récent documentaire Leaving Neverland a de nombreux fans sceptiques quant à son innocence.

Ensuite, il y a des acteurs qui ont été accusés mais qui n’ont jamais été jugés, tels que Kevin Spacey, James Franco, Brett Ratnor et Jeffrey Tambor. Ou des stars du passé, comme Charlie Chaplin, qui a épousé deux filles de 16 ans au cours de sa vie.

Charlie Chaplin posant près de son étoile sur le Walk of Fame | Ralph Crane / The LIFE Picture Collection via .)

La chambre de commerce refuse de supprimer les étoiles

La Chambre de commerce d’Hollywood insiste pour que personne ne soit renvoyé, même s’il est reconnu coupable de crimes. Mais ils admettent que le processus de vérification devrait être plus strict. Chaque année, plus de 300 nominés sont réduits et reçoivent environ 25 étoiles.

«Nous devons vraiment faire preuve de diligence raisonnable et approfondir davantage la vie de ces personnes», a déclaré la porte-parole Ana Martinez à CNN. “Si nous entendons quelque chose, nous devons l’examiner.”

Mais, même si les célébrités sont condamnées, les représentants de la Chambre de commerce insistent pour que la star reste. «Une fois installées, les stars du Walk of Fame font partie du tissu historique de ce célèbre monument; et ne sont pas susceptibles d’être expulsés », a déclaré le président de la chambre à CNN.

La star du Walk of Fame d’Hollywood la plus vandalisée de tous

Donald Trump | Jean Baptiste Lacroix / WireImage

L’une des stars les plus vandalisées du Hollywood Walk of Fame appartient à Donald Trump. Son étoile a été endommagée à plusieurs reprises par une pioche ou d’autres outils lourds, ce qui a entraîné des accusations criminelles pour les vandales en colère.

La deuxième star la moins populaire – et la plus fréquemment vandalisée – appartient au délinquant sexuel condamné Bill Cosby.