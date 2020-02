Ces gars font partie des pires princes de Disney, selon les fans

Depuis que Disney a commencé à produire ses différentes versions de princesses, les enfants – et les adultes – du monde entier sont tombés amoureux d’eux et de leurs histoires. Parallèlement à cela, il y a beaucoup de débats amicaux et de systèmes de classement sur la princesse qui est la meilleure, la préférée ou la plus intelligente.

Que les princesses Disney soient arrachées et remasterisées à partir de vieux contes de fées ou qu’elles soient simplement des inventions créatives du géant du multimédia, elles sont devenues des symboles. Mais les princes Disney aussi. Ils sont eux aussi soumis à l’analyse, aux blagues, à l’admiration et à la critique.

Dans un esprit d’humour animé, de sensibilité et de caractère

études de ces personnages fictifs, certains fans ont choisi des exemples dont

Les princes Disney sont le type de gars à éviter en raison de leur comportement de livre de contes.

«La petite sirène», le prince Eric et Ariel | Disney / YouTube

Prince Florian

Autrement connu comme le prince de Snow White, le prince Florian a été décrit comme effrayant pour ne pas avoir obtenu son consentement avant d’essayer d’embrasser une fille presque morte.

L’an dernier, le Daily Dot a mis en évidence une vague virale sur Twitter qui concluait que les écarts d’âge entre certaines des princesses et des princes étaient inappropriés. Le prince Florian était considéré comme le pire pour avoir 31 ans tandis que Snow White avait 14 ans. Oui, quelqu’un a pris le temps de le calculer.

Flynn Rider

Bien qu’il ne soit techniquement pas un prince, il était l’intérêt amoureux de Raiponce dans Tangled. Oui, il est un favori de Disney, mais il a 26 ans et Raiponce n’a que 18 ans quand ils se rencontrent. Recherche le sur Google.

Prince Phillip

Même les adolescents commentent le comportement du prince Phillip avec Sleeping Beauty. Au fil de l’histoire, elle tombe dans le coma du sommeil et le prince est censé la réveiller avec un baiser sur les lèvres.

Les fans critiques de l’histoire pointent ici aussi des problèmes de non-consentement, certains Redditors qualifiant cela de «dérangeant».

Prince John dans «Robin Hood»

Gourmand, complice et méchant de bonne foi, le prince John est un lion dans le conte animé de Disney mais toujours un con. Il avait l’intention de voler le trône à son frère et de faire descendre Robin Hood. Aucune analyse sarcastique nécessaire car il est tout simplement mauvais.

Hans de «Frozen»

Au même niveau que le prince John, Hans Westergaard, un

prince des îles du Sud à Frozen. Avide de pouvoir, manipulateur et

prêt à tuer, Hans s’est solidifié comme l’un des princes les plus cruels de tous

pour avoir tenté de conquérir un royaume et d’assassiner Anna.

Prince charmant (Henry)

Il a été souligné de façon hilarante que le prince charmant est l’un des pires pour avoir oublié le visage de quelqu’un avec qui il a été amoureux toute la nuit.

Il frappe à des portes partout dans le pays pour que des filles au hasard essaient une chaussure plutôt que de simplement reconnaître son amour de dame dans une mer de jeunes femmes. Certains se demandent s’il a besoin de lunettes.

Le prince Eric dans «La petite sirène»

Une grande partie des critiques adressées au prince Eric ont trait au fait qu’il soit à bord avec Ariel réorganisant sa vie pour être avec lui. Elle a abandonné sa vie et sa voix pour que «l’amour» se conforme à une vie avec lui.

Ensuite, il y a le problème avec lui tomber amoureux d’Ursula et

oublier Ariel. Comme le magazine Time une fois

a souligné, beaucoup ont trouvé l’histoire sexiste. Il y aura peut-être quelques petits

modifications pour le redémarrage en direct.