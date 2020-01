Ces grandes controverses se sont-elles enfin éteintes?

NCIS: La Nouvelle-Orléans est en ondes depuis son pilote de porte dérobée de 2014 via le NCIS d’origine. Au fil des saisons, la série a eu sa juste part de controverse en coulisses. Des acteurs partant aux plaintes d’initiés, le drame de NCIS: La Nouvelle-Orléans vole toujours sous le radar. Voici le résumé des grands titres de l’émission qui a fait long feu au fil des ans.

‘NCIS: la star de la Nouvelle-Orléans Zoe McLellan est partie dans des conditions mystérieuses

CCH Pounder en tant que Dre Loretta Wade, Rob Kerkovich en tant que médecin légiste Sebastian Lund et Scott Bakula en tant qu’agent spécial Dwayne Pride | Sam Lothridge / CBS via .

L’actrice, Zoe McLellan, a joué l’agent spécial Meredith Brody de 2014 à 2016. Les producteurs ont qualifié son départ de «décision créative». McLellan avait des problèmes personnels à régler et d’autres projets à portée de main. Le raisonnement était logique.

Cependant, en 2019, Vulture a découvert davantage l’histoire. Showrunner, Jeffrey Lieber, a déclaré qu’il ressentait «la pression de se rallier au licenciement» de McLellan par ses patrons. Selon lui, il s’est battu pour qu’elle reste.

“Je pensais qu’elle faisait du bon travail et que le public était connecté à elle, surtout parce que les tests le confirmaient”, a-t-il déclaré.

Il a expliqué que les vraies raisons pour lesquelles McLellan avait été lâché étaient parce que l’ancien président de CBS, Les Moonves, pensait que McLellan n’était pas assez attrayant (pour le moins).

Moonves a démissionné en 2018 après des allégations de harcèlement sexuel contre lui. Avec Moonves sorti et un nouveau showrunner, Brad Kern, les discussions sur l’apparence de McLellan se sont poursuivies et elle a quitté la série.

McLellan a ensuite trouvé le succès sur la désignation de survivante, mais n’a répondu à aucune des allégations de sa prétendue résiliation.

Shalita Grant a révélé que le spectacle avait ruiné son image de soi

Peu de temps après la sortie de McLellan, Shalita Grant, qui jouait l’agent spécial Sonja Percy, a également quitté la série. Son rôle a commencé comme un personnage récurrent en tant qu’agent ATF, puis est devenu membre de l’équipe NCIS de Dwayne Pride (Scott Bakula) dans la saison 2.

La date limite précédemment signalée que la décision de Grant de partir était “mutuellement convenue”. Ils ont ajouté qu’elle “passait à la prochaine grande chose”. Selon le manager de Grant, l’actrice était prête “pour un changement”, expliquant que toutes les personnes impliquées étaient parties à l’amiable.

Les choses ont légèrement changé depuis que Grant a ouvert son spa capillaire, Four Naturals, à Hollywood, en Californie. Dans la section «À propos», Grant explique ses raisons pour lesquelles le spa a déclaré: «Four Naturals a commencé en réponse à une expérience de travail traumatisante.»

Elle a poursuivi: «Je me suis retrouvée complètement détruite après trois ans dans une émission de télévision qui a décimé mes cheveux naturels et mon image de soi. J’avais une alopécie de traction au centre de mon cuir chevelu à partir des extensions avec des motifs de boucles plus lâches que je devais porter, le périmètre de mes cheveux mesurait environ un pouce de long menaçant la calvitie à différents moments de ces trois années », a-t-elle déclaré.

«Mes cheveux serrés de type 4 n’étaient pas les bienvenus; au lieu de cela, les producteurs et le département des cheveux n’avaient aucun problème avec mes cheveux naturels qui souffraient ou qui tombaient pour respecter le mandat de porter une queue de cheval avec peu ou pas de boucles. Après avoir quitté ce qui était autrefois un emploi de rêve, je me suis dit que je transformerais cette douleur en plateforme. »

Il semble que le départ de Grant n’ait pas été aussi amical que les fans l’avaient pensé, mais au moins elle utilise sa plateforme pour aider les autres.

Ce showrunner de «NCIS: La Nouvelle-Orléans» avait des allégations d’inconduite

CBS a officiellement suspendu le producteur exécutif, Kern, après une troisième enquête. Les plaintes alléguaient que Kern avait créé un environnement de travail hostile pour les employés de NCIS: New Orleans.

“Je crois que pour le garder hors du lieu de travail pendant l’enquête, cela devait être aussi juste et ouvert que possible”, a déclaré le président de CBS Entertainment, Kelly Kahl. «L’enquête est en cours. On me dit que nous aurons bientôt des résultats. “

Variety’s 2017 expose des allégations chroniques contre Kern, soulignant l’absence de conséquences pour l’exécutif du réseau.

“Nous étions au courant de ces allégations lorsqu’elles ont eu lieu en 2016 et nous les avons prises très au sérieux”, a déclaré CBS TV Studios dans un communiqué à l’époque.

«Les deux plaintes ont été traitées immédiatement avec des enquêtes et des mesures disciplinaires ultérieures. Bien que nous n’ayons pas été en mesure de corroborer toutes les allégations, nous avons pris cette mesure pour remédier au comportement et au style de gestion, et nous n’avons reçu aucune autre plainte depuis sa mise en œuvre. »

Le producteur exécutif, Chris Silber, a repris les fonctions de Kern. Kern travaille maintenant en tant que consultant pour NCIS: New Orleans.

Cette actrice s’est plainte des problèmes de sécurité sur le plateau

En 2015, l’actrice Diane Neal, qui jouait l’agent CGIS, Abigail Borin, s’est rendue sur Twitter au sujet des conditions de travail sur le tournage de NCIS: New Orleans. Dans ses tweets maintenant supprimés, Neal se plaignait de «problèmes de sécurité», qualifiant les conditions de «dangereuses et stupides».

Pour aggraver les choses, a-t-elle ajouté, «ils m’utilisent comme une mule louée» et «ces gens s’en foutent». sécurité.

Neal s’est ensuite excusé pour les tweets et les a effacés de sa chronologie.

Ok, je viens de discuter avec l’EP à LA », a-t-elle commenté sur un fil Reddit. «Il a raison, j’aurais dû l’essayer avant d’aller sur Twitter. À l’époque, je sentais que j’avais recours. Donc, cette partie est de ma faute pour ne pas être allé au grand gars en premier. Donc, je vais supprimer ces tweets. Oubliez ce que vous pouvez. Et déconnectez-vous indéfiniment. “

Un autre producteur exécutif aurait créé des conditions de travail «misérables»

Un autre producteur exécutif, Adam Targum, a été licencié de NCIS: New Orleans après la sortie de Kern en 2018. Selon Variety, plusieurs sources affirment que malgré le changement de pouvoir, l’atmosphère est restée “misérable”, en raison du prétendu “comportement agressif, des remarques dégradantes et du style de leadership combatif” de Targum.

Une source a déclaré: “Targum a une personnalité abrasive qui ne favorise pas la collaboration, plutôt une soumission à ses idées.”

Vulture a admis qu’ils ne pouvaient pas déterminer la nature exacte des plaintes directes contre Targum, et CBS n’a fait aucun commentaire. Les allégations de Targum étaient les quatrièmes en seulement trois ans, les trois précédentes dirigées contre Kern.

Il est difficile de savoir si l’une des controverses a été complètement résolue pour ceux qui travaillent sur NCIS: La Nouvelle-Orléans. Pour le bien de la série à succès CBS, les fans ne peuvent qu’espérer.

