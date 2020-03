Ces grands-parents ont augmenté leur clientèle grâce aux réseaux sociaux. Le syndicat crée des changements

Ce couple a augmenté sa clientèle grâce aux réseaux sociaux

Don Ramón et sa femme sont deux grands-parents qui ont un stand de tacos qu’ils fréquentent régulièrement jusqu’à 3 heures du matin.

L’histoire est devenue connue sur les réseaux grâce à Ana Lucía López, qui à travers son profil a partagé l’histoire de Don Ramón et ses clients ont été reproduits.

Lucia a pris des photos de Don Ramón et de son épouse María, un couple de grands-parents qui subviennent à leurs besoins en vendant des tacos au Michoacán.

“Il est 23 h 30, nous passions par ici. J’étais très nostalgique de les voir presque endormis sur les chaises, mais en apprenant que la voiture s’était arrêtée immédiatement, la dame aida Don Ramón à se lever du fauteuil roulant et à entrer dans le poste. pour nous assister. ” Il est lu dans votre message.

Vous souvenez-vous de Don Ramon et de sa femme ??? un couple de vieillards qui avec beaucoup d’attitude continuent de vendre leurs tacos pour le …

Publié par Ana Lucia Lopez Sanchez le lundi 2 mars 2020

Quelques jours après avoir partagé les photos, Ana Lucía est retournée au poste et a été surprise par la viralisation de son histoire, les personnes âgées avaient bien plus de clients qu’elle n’en avait vu lors de leur visite.

Encore une fois, Lucia a partagé un nouveau poste, mais cette fois en annonçant que les deux grands-parents recevaient plus de personnes. Don Ramón a remercié les personnes qui ont pu le soutenir car il a pu le faire depuis trois jours qu’il n’a pas pu se présenter à son poste car il souffre de diabète et la vente de ses tacos a payé une partie de son traitement.

Sans aucun doute, cette histoire est émouvante et mérite d’être admirée pour la persévérance de Don Ramón et María. Partagez afin que les gens continuent de soutenir ces types de causes.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: