Ces membres de la saison 10 ont des tatouages ​​assortis (SPOILERS)

Les cinq couples de Lifetime’s Married at First Sight Saison 10 ont passé plus de temps ensemble que n’importe lequel des couples des saisons précédentes. Les trois experts qui ont arrangé leurs mariages ont régulièrement réuni les couples, à la fois pour leurs lunes de miel au Panama et après, pour discuter de la façon dont se déroulait «l’expérience sociale» du mariage avec un étranger.

Bien que tous les mariages mariés à première vue ne fonctionnent pas sur le plan romantique, il semble que des amitiés profondes se soient nouées entre les épouses. Les mariées Mindy Shiben (épouse de Zach Justice), Taylor Dunklin (mariée à Brandon Reid), Katie Conrad (épouse de Derek Sherman), Jessica Studer (mariée à Austin Hurd) et Meka Jones (jumelée à Michael Watson) ont même obtenu des tatouages ​​assortis pour marquer leur participation au salon.

Meka Jones | MAFS Lifetime via Instagram

Les mariées «MAFS» se sont fait tatouer en l’honneur de la saison 10

@Mafsfan, une page populaire de fans d’Instagram Marié à la première vue et destination de spoiler, a mis la main sur des instantanés des cinq mariées de la saison 10 avec des tatouages ​​assortis. Chaque femme a obtenu un «10» à l’annulaire en l’honneur du spectacle.

Dans les photos, qui ont été prises sur le compte Instagram des mariées, Mindy, Katie et Taylor ont posé avec leurs tout nouveaux tatouages ​​sur le thème du mariage. Dans une deuxième photo rapprochée, les cinq mariées ont montré leur encre de doigt assortie. Plusieurs bandes de mariage étaient visibles dans l’instantané, bien qu’il ne soit pas entièrement clair quelles mariées les portaient et lesquelles ne l’étaient pas.

Et à en juger par les médias sociaux, l’amitié des femmes est toujours aussi forte. “Je viens juste d’être ici avec des b * tches chaudes et juteuses”, a plaisanté Katie dans son histoire Instagram ces dernières semaines, marquant Meka et Taylor dans son histoire Instagram alors que les trois mariées de First at Sight buvaient des cocktails au Hot n Juicy Crawfish D.C.

Les mariages de Meka et Taylor ont tous deux pris fin

Tandis que

les mariées mariées à première vue pourraient avoir réussi, pas tous

leurs mariages ont fonctionné de cette façon.

En fait, après s’être marié il y a quelques mois seulement en août 2019, certains couples ont déjà pris des mesures juridiques pour se séparer. Les dossiers judiciaires du Maryland révèlent que Brandon et Michael ont demandé l’annulation de Taylor et Meka en janvier 2020.

Cette révélation n’a pas surpris de nombreux téléspectateurs de Marié à la première vue. Brandon et Taylor ont connu un début difficile, Brandon donnant à sa femme le traitement silencieux pendant presque une journée complète après qu’elle l’ait filmé alors qu’il ronflait. Il a également combattu avec l’équipe de production à vie, ce qui a conduit Taylor à qualifier son comportement de «abrasif et très grossier».

Meka et Michael, quant à eux, ont passé la plupart de leurs lunes de miel à part après une dispute dans l’avion au sujet de son prétendu «ultimatum sexuel», ce qui a amené de nombreux fans à prédire que leur mariage serait terminé avant qu’il ne commence.

Mindy et Zach ne semblent pas non plus avoir réussi

Bien que Mindy et Zach ne semblent pas avoir pris de mesures légales pour divorcer ou annuler leur mariage pour l’instant, certains médias ont déjà laissé entendre que le couple ne le ferait pas.

Zach

a dit à Mindy peu de temps après leur mariage qu’il n’était pas physiquement attiré par

sa. Pendant leur lune de miel, Mindy a admis aux producteurs de Marié à la première vue

qu’il «l’embrassait à peine» ou lui tenait la main, encore moins dormait avec elle. Ventilateurs

pense que leur manque de chimie a déjà sonné le sort pour la décision de ce couple

Journée.