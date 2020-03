Ces nouvelles photographies de Kumail Nanjiani révèlent que ce serait le Wolverine parfait

Ces dernières semaines, il a été impossible de ne pas remarquer que Kumail Nanjiani est très mauvais. L’acteur a radicalement changé son apparence physique pour sa prochaine performance en tant que Kingo dans le nouveau film MCU The Eternals. Et tandis que Nanjiani lui-même a révélé qu’il n’aurait jamais imaginé qu’un jour il montrerait ses biceps sur les réseaux sociaux, grâce à une nouvelle séance photo pour le magazine Men’s Health, Nous venons de découvrir qu’il serait sans aucun doute la personne parfaite pour incarner Hugh Jackman en tant que Wolverine dans l’univers du film Marvel.

Nous recommandons également: Kumail Nanjiani a révélé l’identité secrète de Kingo dans The Eternals

Sur Twitter, Nanjiani a partagé une série photographique de Men’s Health dans laquelle il a recréé des personnages emblématiques de films d’action, dont John McClane de Die Hard, Maverick de Top Gun, Patrick Bateman d’American Psycho et, bien sûr, de Wolverine de los X Men. Et le résultat a été plus qu’incroyable.

Voici les photos:

Les éternels ouvre le 6 novembre 2020.

.