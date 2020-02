Ces oiseaux sont les plus gothiques de la terre et sont appelés perroquets Dracula

Avez-vous entendu parler de ces animaux curieux et extrêmement sombres?

Lorsque nous pensons aux perroquets, nous les imaginons généralement comme des oiseaux verts, rouges ou bleus. Cependant, le monde des perroquets est beaucoup plus diversifié que vous ne le pensez. Après tout, il existe 393 espèces différentes qui sont très différentes les unes des autres. Des cacatoès huppés aux perroquets à ailes bronze, ces oiseaux ne cessent de nous étonner par leur intelligence et leur beauté. Mais avez-vous entendu parler du perroquet Pesquet, plus connu sous le nom de perroquet Dracula?

Ces magnifiques oiseaux sont facilement reconnaissables à leurs poitrines noires et grises, leurs becs noirs et leurs plumes rouge vif.

Les perroquets de Dracula sont à queue courte et s’étendent sur près de 50 cm de long. Son poids est d’environ 680–800 g.

Les femelles et les mâles sont assez similaires. La seule différence entre eux est que les mâles ont des taches rouges derrière les oreilles.

Contrairement à leurs autres homologues perroquets, les perroquets Pesquet ne grimpent pas d’une branche à l’autre. Au lieu de cela, ils se déplacent en sautant.

La chose intéressante à propos de ces oiseaux est qu’ils sont l’une des 3 espèces de perroquets qui ont des visages sans plumes et ne peuvent être trouvés qu’en Nouvelle-Guinée.

Malheureusement, ces oiseaux sont devenus une cible pour les braconniers locaux, qui, en plus d’augmenter la perte d’habitat, ont mis la population de perroquets Dracula en quantités dangereusement faibles.

Faisons de notre mieux pour les protéger.

