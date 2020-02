Ces personnages originaux seront dans ‘Power Book II: Ghost’

Maintenant que de nombreuses rumeurs sur Power ont été levées, il est temps de passer à la première des quatre retombées à venir. Power Book II: Ghost devrait arriver sur Starz en juin 2020 dans le créneau horaire détenu par son prédécesseur.

Tous les téléspectateurs ne prévoient pas de se connecter en raison de leur haine bouillonnante envers Tariq et la direction de la saison six, mais pour les curieux ou les dévoués parmi la base de fans, ce sera un match nul.

Voici un aperçu des personnages de la série originale qui feront partie de la nouvelle histoire, à l’exception de tous les fantômes – figuratifs ou littéraux – qui peuvent apparaître et surprendre les protagonistes à tout moment.

Michael Rainey, Jr. et Curtis ’50 Cent ‘Jackson | Brad Barket / . pour STARZ

Tariq St. Patrick

La plupart d’entre vous le savaient déjà, mais Tariq St. Patrick de Michael Rainey, Jr. sera un personnage principal dans la suite directe du premier chapitre de Power. Il reprendra là où il s’était arrêté après avoir assassiné son père, laissé sa mère prendre le tour et pratiquement rendu sa petite sœur sans parents.

Attendez-vous à voir Tariq essayer de faire son propre chemin en tant que

entreprenant revendeur de médicaments du campus universitaire qui continuera probablement à entrer

bien au-dessus de sa tête. Se fera-t-il de nouveaux ennemis en chemin? Certainement.

Tasha St. Patrick

Naturi Naughton reprend son rôle de Tasha où elle est sûre de rencontrer des opportunités et des problèmes en tant que nouvelle viande en prison.

Cependant, une grande partie du livre II sera sans aucun doute centrée sur son procès pour le meurtre de Ghost et les conséquences des actions de Tariq. Le personnage de Method Man sera-t-il son avocat, ou sera-ce un autre visage familier de Power?

Cooper Saxe

D’une manière ou d’une autre, Saxe a pu récupérer son travail et éviter d’aller en prison pour ses actes sales et illégaux. Son dévouement inébranlable à clouer James St. Patrick pour plusieurs crimes ne l’a mené nulle part, mais il est probablement sûr de dire que Tariq est en haut de sa liste après la scène de chantage dans la finale de la série.

En revanche, les fans préfèrent voir Saxe et son pauvre

méthodes d’enquête que d’écouter la voix de Blanca Rodriguez.

Tameika Robinson

En tant qu’ancien membre du bureau du procureur américain, Tameika connaît les tenants et aboutissants de la construction de dossiers au nom du gouvernement fédéral.

Mais Tameika – joué par Quincy Tyler Bernstine – fait partie du Livre II en tant qu’avocate de la défense cette fois-ci, et nous nous demandons par quel chemin elle traversera ce rôle. Ahem, 2 bits?

Brayden

En tant que colocataire de Tariq chez Choate, le pousseur de drogue de l’école préparatoire en herbe devrait également apparaître dans le prochain épisode de Power. Gianni Paolo incarnera une fois de plus Brayden, mais il n’est pas clair s’il est accéléré pour aller à l’université ou s’il restera le lien de lycée de Tariq.

Si c’est ce dernier, il est possible que les fans puissent également voir plus d’Effie, la compétition des garçons.

Ces Power OGs rejoindront Mary J. Blige, Method

Man, Woody McClain (The New Edition Story), et plus encore dans le spin-off.

Selon le créateur de la série Courtney Kemp, les téléspectateurs verront d’autres Power

les personnages du passé entrent et sortent de Power Book II: Ghost.

Kemp a déclaré à Entertainment Weekly que l’expansion de Power serait calquée sur une autre franchise populaire:

«Nous le modelons sur Marvel, où différents personnages entrent et sortent des émissions des autres. Il y a donc des croisements et certains de vos personnages préférés reviendront, même s’ils n’obtiennent pas leur propre spin-off, ils apparaîtront par endroits. “

Restez à l’écoute pour Power Book II: Ghost cet été.