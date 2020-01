Ces personnages ‘Star Wars’ importants (et familiers) devraient faire partie de la série Cassian Andor Disney +

Même si la saga Skywalker s’est terminée, Star Wars est toujours très fort. Le Mandalorian tourne déjà sa deuxième saison, la dernière saison de The Clone Wars devrait être diffusée en février, et il y a plus dans les travaux. Sans oublier les deux émissions Disney + déjà en développement: celle sur Obi-Wan Kenobi et l’autre sur Cassian Andor.

Alors que nous ne savons vraiment où ils se situent dans la chronologie de Star Wars, certaines «fuites» continuent d’apparaître. Et bien qu’il y ait encore beaucoup de l’intrigue que nous ne connaissons pas, il y a deux personnages familiers qui doivent faire partie de la série de Cassian Andor.

Diego Luna, qui incarne Cassian Andor, lors du lancement de «Rogue One: A Star Wars Story» à Londres, en Angleterre | Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage

La série de Cassian Andor raconterait son passé et comment il s’est impliqué dans la rébellion

Si vous avez vu Rogue One, vous savez que la fin rend impossible un spin-off de Cassien. Donc, la rumeur veut qu’elle se concentre spécifiquement sur la façon dont Cassian (joué par Diego Luna) est devenu une partie de l’Alliance rebelle. Discussion sur un film précédemment signalé comme tel. Ils ont également écrit que Lucasfilm diffusait une version de 9 et 13 ans de Cassian et une version de 9 ans de sa sœur.

Maintenant, une nouvelle rumeur provenant du compte Twitter @moredisneyplus semble également corroborer ce rapport. “La série suivra les aventures de Cassien pendant les années formatrices de la rébellion avant les événements de Rogue One”, ont-ils écrit. «Nous rencontrerons les personnes qui ont influencé Cassian à l’adolescence et à l’âge adulte, y compris sa sœur.» D’après cette citation, son extérieur rebelle endurci et l’appel au casting, quelque chose est arrivé à sa famille et à sa sœur qui le transforme en un Rebelle.

Vous devriez montrer Bail Organa lorsque vous parlez du rôle de Cassian dans l’Alliance rebelle

Le voyage de Cassian Andor au poste de capitaine de l’Alliance pour la restauration de la République, ce qu’il est lorsque vous le rencontrez dans Rogue One, est long. Il a commencé comme un enfant soldat pendant la guerre des clones, selon le roman de Rogue One. Il a ensuite été pilote et officier du renseignement pour la rébellion dans différentes factions du mouvement. Cela incluait d’être un agent de recrutement Fulcrum. Fulcrum était le nom de code utilisé par plusieurs membres de l’Alliance rebelle et était souvent chargé de recruter et de former d’autres personnes pour la cause. Ils étaient directement liés à Bail Organa, un acteur central de l’Alliance rebelle.

Vous vous souvenez peut-être de lui dans les préquelles et Rogue One, interprétés par Jimmy Smits. Il est le père de la princesse Leia et ancien sénateur d’Alderaan. Même après la guerre des clones, lorsque la République est transformée en empire par Palpatine, Bail Organa reste un sympathisant Jedi et co-fondateur de l’Alliance rebelle. Son dévouement à la cause se voit dans Star Wars Rebels quand il envoie des fournitures et dans le roman Ahsoka quand il se met à avertir les Jedi d’attaques spécifiques. Vous pouvez également voir les débuts de son opération dans ce livre. Puisque Cassian travaille en étroite collaboration avec eux et travaille toujours avec Bail dans Rogue One, cela n’a de sens que de le ramener.

Et Ahsoka Tano doit être mentionné, au moins

Ahsoka Tano, le personnage de Clone Wars, est incroyablement populaire parmi les fans de Star Wars, même si elle n’a jamais été que sous forme d’animation. Elle est extrêmement cruciale pour Star Wars dans son ensemble et a été un acteur clé de l’Alliance rebelle. Un an après les événements de la vengeance des Sith, Ahsoka a été relancé dans la lutte contre l’Empire. Elle est tombée sur Bail Organa et a rejoint ses efforts de rébellion.

À la fin de son roman, elle décide de prendre une position réelle avec l’Alliance et crée le nom de code Fulcrum. Elle est la première opératrice avec ce nom, préparant la file des autres à suivre. Même le symbole associé à ce code est ses marques faciales Togruta. Pour que l’histoire de Cassian se concentre sur ses débuts, Fulcrum doit être mentionné. Un caméo ou un rôle Ahsoka en direct serait également le bienvenu.