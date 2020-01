Ces photos de la fête d’anniversaire surprise de Jinger Duggar ont convaincu les fans de “Counting On” qu’elle était enceinte

Le bébé n ° 2 pourrait-il arriver? La star de Counting On Jinger Duggar n’a pas annoncé de grossesse, mais les fans sont convaincus que la femme de 26 ans attend à nouveau. Les rumeurs sur les bébés ont commencé il y a plusieurs mois, mais les nouvelles photos de son anniversaire surprise ont convaincu les gens plus que jamais qu’elle et son mari Jeremy Vuolo agrandissent leur famille.

Jeremy Vuolo a organisé une fête d’anniversaire surprise pour Jinger Duggar

Jinger a eu 26 ans le 26 décembre et son mari Jeremy a décidé de lui organiser une fête d’anniversaire surprise pour célébrer. Jeremy et Jinger ont tous deux attendu un mois pour partager des photos de l’événement, qu’il a réalisé avec l’aide de certains amis du couple.

«J’ai prévu, avec l’aide d’amis incroyables, une fête d’anniversaire surprise pour Jinger le mois dernier! Je voulais qu’elle sache à quel point elle aimait profondément et quelle femme incroyable elle était. C’était une soirée spéciale pour célébrer Jinger », a écrit Jeremy sur Instagram.

“Il y a exactement un mois, Jeremy m’a organisé une fête d’anniversaire surprise, entouré de certains de mes amis les plus proches”, a expliqué Jinger. «Cela m’a complètement épaté, m’a fait fondre en larmes et a été humiliant de s’arrêter et de voir combien de personnes précieuses le Seigneur a placées dans ma vie.»

De nombreux commentateurs ont félicité Jeremy, 32 ans, pour son geste attentionné. Mais ce qui a fait parler certaines personnes n’était pas la surprise de Jeremy ou le joli gâteau, mais la tenue de Jinger.

Les fans pensent qu’il est évident que Jinger est enceinte

Jeremy Vuolo et Jinger Duggar | Michael Kovac / . pour Discovery Channel)

Jinger a donné naissance à son premier enfant, une fille nommée Felicity, en 2018. Depuis lors, de nombreux fans de Counting On se sont demandé si elle et Jeremy donneraient à leur fille un frère. Récemment, certains ont montré des photos sur Instagram où Jinger semble cacher son ventre. Cela les a convaincus qu’elle cache une bosse de bébé.

Les photos de la fête d’anniversaire de Jinger ne sont pas susceptibles de dissiper les rumeurs concernant le bébé. Sur les images, Jinger porte une robe ample taille empire. Cela a fait osciller les langues.

“Je pense vraiment qu’elle a l’air enceinte”, a écrit une personne sur le post de Jinger.

Certains ont pris les photos comme une annonce de grossesse discrète. “Oh bon sang. Vous attendez? J’adore ta robe !! »a commenté quelqu’un d’autre.

Ceux qui suivent Jeremy ont des commentaires similaires. «On dirait que vous vous attendez au n ° 2!», A écrit l’un d’eux. Mais d’autres ont rapidement souligné qu’il ne fallait pas supposer qu’une femme était enceinte simplement parce qu’elle portait un certain type de vêtements.

“[M]peut-être qu’elle a mangé un burrito?! «Ne savez-vous pas qu’il est impoli de dire quoi que ce soit jusqu’à ce qu’une femme vous dise quelque chose!», A écrit quelqu’un en réponse à un commentaire spéculant sur la grossesse.

Jeremy a pesé sur les rumeurs de grossesse antérieures

Si Jinger et Jeremy attendent un autre enfant, ils n’ont pas encore fait d’annonce officielle. En décembre, Jeremy a semblé rejeter l’idée que Jinger était enceinte. Après avoir partagé quelques souhaits de Noël avec ses fans sur Instagram, une personne a demandé “Êtes-vous enceinte?”

Jeremy a répondu avec un commentaire maintenant supprimé, écrivant «Je ne le suis pas, mais maintenant je sais que je dois suspendre les cookies de Noël.» Mais cette réponse n’est pas exactement un déni ferme. Il se pourrait que Jeremy esquive la question avec sa blague sur le fait de se livrer trop à des bonbons. Les fans devront simplement attendre et voir si Jinger devient le premier Duggar à annoncer une grossesse en 2020.