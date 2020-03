Ces photos prouvent que Meghan Markle et Camilla Parker Bowles sont vraiment épais comme des voleurs

Meghan, Duchesse de Sussex et Camilla, Duchesse de Cornouailles sont deux membres de la famille royale britannique qui sont en bons termes l’un avec l’autre.

Eh bien, peut-être pas cette semaine à la lumière de Meghan qui aurait violé un accord qu’elle et Camilla avaient sur les engagements royaux, mais dans l’ensemble, les deux semblent être amicaux. Comme dit le proverbe, une image vaut mille mots et nous avons devant nous trois images montrant Meghan et Camilla en train de profiter de la compagnie de l’autre.

Alors que Meghan et le prince Harry, duc de Sussex, terminent leur dernière série d’engagements en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique avant de démissionner officiellement fin mars 2020, certains rapports ont affirmé que Camilla aurait pu encourager leur sortie.

Ils disent que la duchesse de Cornouailles est proche de Meghan, ce qui est logique étant donné que la femme de 38 ans s’entend très bien avec Charles, prince de Galles, son beau-père. En passant du temps avec le prince Charles, Meghan a probablement aussi fait la connaissance de sa femme, Camilla. Sur les photos, il est facile de voir que Meghan et Camilla ont un bon rapport, alors la bonne duchesse de Cornouailles aurait peut-être encouragé Meghan et Harry à se retirer de la vie en tant que royals seniors.

Meghan Markle et Camilla Parker Bowles ont ri quand une abeille a interrompu le discours du prince Harry

Lors du premier événement officiel de Meghan et Harry après leur mariage royal, ils ont assisté à la célébration du 70e anniversaire du Prince de Galles au Buckingham Palace le 22 mai 2018.

Camilla, Duchesse de Cornwall et Meghan, Duchesse de Sussex assistent à la célébration du 70e anniversaire du Prince de Galles au Buckingham Palace le 22 mai 2018 | Chris Jackson / Chris Jackson / .

Tandis qu’Harry prononçait un discours sur son père, une abeille se rapprocha un peu trop du réconfort. Il a repoussé l’abeille avant de s’excuser auprès du public en disant «cette abeille m’a vraiment attiré». Meghan, debout sur la scène à côté de Camilla et Charles, a commencé à rire avec ses beaux-parents et la foule. Les caméras, bien sûr, ont capturé l’instant qui peut être vu ci-dessus.

La duchesse de Sussex et la duchesse de Cornouailles ont discuté au Royal Ascot en 2018

Très active au cours de ses 100 premiers jours en tant que membre officiel de la famille royale britannique, Meghan (avec le prince Harry) a assisté au premier jour du Royal Ascot le 19 juin 2018, avec d’autres, dont Camilla et Charles.

À un moment donné, des membres de la famille royale se sont mêlés à l’événement tandis que les caméras ont pris des photos. Parmi eux se trouvaient la duchesse de Sussex et la duchesse de Cornouailles plongées dans la conversation (ci-dessous). À la gauche de Meghan se trouve Harry avec le prince de Galles sûrement pas trop loin lors des festivités de la journée.

Meghan, Duchesse de Sussex et Camilla, Duchesse de Cornouailles assistent au Royal Ascot Day 1 à Ascot Racecourse le 19 juin 2018 | Chris Jackson / .

Qu’ils parlent de chevaux ou de la météo, nous ne le saurons jamais, mais ils ont certainement l’air absorbés par leur conversation.

Camilla Parker Bowles et Meghan Markle étaient tous des sourires sur le balcon de Buckingham Palace

Célébrant le 100e anniversaire de la Royal Air Force le 10 juillet 2018, la duchesse de Sussex et la duchesse de Cornouailles ont rejoint le reste de la famille royale britannique alors qu’elles commémoraient l’occasion avec un défilé aérien.

Sur cette photo particulière (ci-dessous), Meghan et Camilla semblent être engagées dans une conversation amusante alors qu’elles se tenaient derrière la reine Elizabeth II.

Camilla, duchesse de Cornwall et Meghan, duchesse de Sussex se tiennent derrière la reine Elizabeth II alors qu’ils regardent un défilé aérien pour marquer le centenaire de la Royal Air Force le 10 juillet 2018 | Max Mumby / Indigo / .

Camilla et Meghan, ainsi que la reine Elizabeth II, le prince William, le duc de Cambridge, Catherine, la duchesse de Cambridge et d’autres, se tenaient sur le balcon du palais de Buckingham pour assister au survol.

En espérant voir plus de photos de Meghan et Camilla ensemble à l’avenir!