Ces publicités du Super Bowl ont changé de cap à la suite de la mort tragique de Kobe Bryant

Depuis l’annonce de Kobe Bryant et de huit autres morts suite à l’écrasement d’un hélicoptère le 26 janvier, quelques sociétés dont les publicités ont été préparées pour le Super Bowl LIV ont changé de cap. Qui sont-ils et pourquoi ont-ils dû repenser leurs concepts originaux?

Planters Peanuts a publié une annonce après avoir suscité la controverse avant le «Super Bowl LIV»

Kobe Bryant # 24 des Lakers de Los Angeles réagit au premier trimestre contre l’Utah Jazz au Staples Center | Harry How / .

Au cours de son année de pointe, le Super Bowl a attiré en moyenne 114,4 millions de téléspectateurs. Les notes sont en baisse, mais elles figurent toujours parmi les événements les plus regardés de l’année. Les entreprises veulent un spot publicitaire et une publicité qui colle.

Parmi les publicités les plus confuses et controversées pour le Super Bowl 2020 vient de Planters. La publicité originale publiée avant le crash dévastateur. Il peut être considéré comme insensible ou inopportun.

Dans le spot de 30 secondes publié le 20 janvier, M. Peanut parcourt la route dans sa Nutmobile avec Wesley Snipes et Veep’s Matt Walsh. La voiture fait une embardée pour éviter et tatouer et, finalement, fait fuir une falaise. Les passagers sont suspendus à une branche qui surplombe le vaste canyon.

Dans le clip, la mascotte de 104 ans lâche prise avant la rupture de la branche. Il tombe à mort. Après l’annonce, Planters s’est rendu sur Twitter pour partager les nouvelles.

“Nous sommes dévastés de confirmer que M. Peanut est parti”, ont-ils écrit. “Il est mort en faisant ce qu’il a le mieux fait – avoir le dos des gens quand ils avaient le plus besoin de lui.”

Un communiqué de presse de la société a encouragé les fans à utiliser le hashtag #RIPPeanut dans Memorium. La société a retiré l’annonce, puis s’est engagée à poursuivre à nouveau juste au moment où le tragique accident d’hélicoptère se déroulait. À l’heure actuelle, il semble que l’annonce sera toujours diffusée, malgré le contenu.

Réactions à la mort de la légumineuse – avant le crash

De nombreuses entreprises se sont jointes au plaisir de dire adieu à M. Peanut lorsque la «mort» de l’écrou a été déclarée pour la première fois.

Après l’accident d’hélicoptère, cependant, la marque a changé son air et à juste titre.

“Nous sommes attristés par les nouvelles de ce week-end et Planters a suspendu ses activités de campagne, y compris les médias payants, et évaluera les prochaines étapes à travers une lentille de sensibilité à celles touchées par cette tragédie”, a déclaré un porte-parole de la société après l’annonce de l’accident de Bryant.

“À ce stade, la pause n’impacte que la publicité payante (sur des chaînes comme Twitter et YouTube), et certains autres contacts dans le sillage immédiat de cette tragédie. Aucun changement n’a été apporté à nos plans pour le Super Bowl dimanche. »

La précédente annonce de Hard Rock International contenait un message déclenchant

Débutant du Super Bowl, Hard Rock International a également changé son annonce depuis le crash du 26 janvier. Les rapports indiquent qu’une partie du matériel est insensible, par Adweek.

L’annonce met en vedette une artiste de spectacle à mi-temps, Jennifer Lopez. Il est prévu que ce soit “une publicité très visuelle et à action rapide qui laissera une impression durable sur le public”, selon un communiqué de la société.

Il est difficile de dire ce qui a été modifié de façon instantanée. Cependant, le Super Bowl a lieu au Hard Rock Stadium, il y a une pression pour créer l’annonce parfaite.

Hyundai a appelé pour éliminer cette pièce maîtresse de leur annonce

Marque de voitures de luxe, Hyundai est la troisième entreprise à publier une annonce qu’elle avait prévu de diffuser le dimanche du Super Bowl. La publicité met en vedette Chrissy Teigen et John Legend qui assistent à une «fête de départ pour le vieux luxe».

Dans l’original, un hélicoptère stationné est en vue. La nouvelle version a modifié l’hélicoptère par respect pour les vies perdues le 26 janvier. Un porte-parole a déclaré que la bonne chose à faire était de le changer immédiatement «par compassion et sensibilité aux familles».