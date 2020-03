“Ces quatre merdes sont valorisées ici”

Iker Jiménez a continué de diriger l’espace “ Milenio Live ”, le format satellite “ Quatrième millénaire ” qui continue d’être utilisé sur YouTube et qui, ces jours-ci, a servi à accompagner les millions de personnes confinées par la crise des coronavirus. Hier soir, le vendredi 20 mars, lui et Carmen Porter ont interviewé Jesús Candel, “Spiriman”, le médecin, youtuber et icône de la lutte des citoyens contre les coupures de santé qui Il est devenu une cible journalistique pour ses opinions sur Internet sur la gestion gouvernementale du coronavirus.

Jesús Candel lors de son entretien avec Iker Jiménez

Avant de vous connecter avec le médecin urgentiste de l’hôpital Clinico San Cecilio de Grenade, le présentateur a justifié la raison de son soutien à “Spiriman” après sa colère contre l’équipe «Sauvez-moi» pour ne pas rester à la maison ou respecter le confinement établi face à l’épidémie: “J’avoue que quand je l’ai vu dans l’émission, j’ai été impressionné par sa véhémence. Cela m’a choqué. Je ne pense pas que nous soyons en courtoisie avec ce que nous vivons. Je l’ai vu avec une force énorme, comme quelqu’un qui voulait alerter. “

Candel a dénoncé la situation sanitaire vécue dans son hôpital à cause du coronavirus: “Une fois les patients admis pour pneumonie, les membres de la famille sont exclus. Il n’y a pas de membre de la famille, c’est interdit. Ces gens meurent seuls, avec mon compagnons. C’est ce que tous les souffleurs de bite qui ont alarmé de manière excessive ont rendu possible en Espagne et ceux qui l’ont pris pour un pitorreo. Personne n’a donné la parole aux scientifiques. “” Je critiquais les médias. Je disais que c’était un putain de virus, mais que vous pouviez le jeter à nous, professionnels, que vous pouviez mettre en danger quelque chose dont vous deviez vous occuper. Et ici, nous apprécions les quatre merdes de “Save me” qui sont sorties l’autre jour“le docteur a continué à changer, donc Iker Jiménez a essayé de le calmer, craignant que le canal ne soit fermé.

La raison de votre changement

Jesús Candel a également expliqué pourquoi il est passé de minimiser le coronavirus et critiquant les restrictions imposées dans d’autres pays à conseiller sur les réseaux sociaux que tous les citoyens restent chez eux: “Il s’agit d’un virus qui donne des symptômes bénins à la majorité de la population et qui a une faible létalité.. Compte tenu de ce qui se passait en Chine, le gouvernement lui-même nous a dit qu’il était sous contrôle. Et j’ai toujours dit que ce virus pouvait saturer le service de santé, mais l’ensemble de la communauté scientifique pensait que des mesures de confinement seraient prises début ou mi-février. Nous avons une classe politique et un journalisme incompétents qui se sont consacrés à rassurer la population. “

