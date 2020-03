Ces réactions sont hilarantes – mèmes, remixes et couvertures! – HITC

Vous ne pouvez pas sortir ‘Here Kitty Kitty’ de Tiger King de votre tête? Tu n’es pas seul.

Êtes-vous encore obsédé?

Nous parions que vous l’êtes! Ces dernières années, le public s’est de plus en plus intéressé à plonger dans le monde éclairant des documentaires.

Nous nous tournons vers le cinéma non-fiction pour apprendre, pour nous perdre en fait, mais surtout, nous nous connectons pour le divertissement. On peut dire qu’aucun documentaire à paraître en 2020 n’a été aussi addictif que Tiger King: Murder, Mayhem et Madness. Depuis l’arrivée de la série en sept parties réalisée par Eric Goode et Rebecca Chaiklin sur Netflix, beaucoup se sont exclamés que cela ne ressemblait à rien de ce qu’ils avaient jamais vu auparavant.

C’est vraiment sauvage, mais rien n’est aussi sauvage que l’homme au centre de tout: Joe Exotic. Le Tiger King lui-même, Joseph Maldonado-Passage, est l’une des personnes dont on parle le plus sur les réseaux sociaux en ce moment, et vous auriez du mal à faire défiler Facebook sans voir une poignée de mèmes qu’il a inspirés.

L’Américain de 57 ans, plus grand que nature, a vécu une vie fascinante, comme le captive le documentaire de manière si passionnante. Cependant, même une fois que vous avez fini de cingler cette histoire bizarre, la musique reste…

«Here Kitty Kitty» de Tiger King

Déplacez-vous sur Billy Ray Cyrus, la chanson country de choix devrait bientôt être «Here Kitty Kitty».

Bien que nous ayons principalement navigué sa vie en tant qu’ancien exploitant de zoo dans le documentaire, nous voyons des flashs de sa carrière de musique country sous le nom de The Tiger King, dont la série emprunte le titre.

Vous pouvez le retrouver ainsi que la chanson sur Spotify, telle qu’elle a été téléchargée le dimanche 29 mars 2020. Il suffit de rechercher Joe Exotic.

Dans l’épisode 4, il décrit sa musique comme une «évasion de la réalité», mais dans l’épisode 3, nous voyons que c’est aussi un moyen pour lui de commenter sa perspective de la réalité, parfaitement illustrée par «Here Kitty Kitty».

Le clip montre une sosie de Carole Baskin nourrissant de la chair – la tête du mannequin est une touche surréaliste – pour les tigres, tandis que les paroles montrent clairement que Joe croit que Carole a tué son mari.

Essentiellement, ce que vous avez ici est la piste de diss la plus particulière que vous puissiez vous attendre à entendre. Découvrez la vidéo ci-dessous:

Réactions de Twitter à «Here Kitty Kitty»

Depuis qu’il l’a entendu, le public n’a pas pu se faire entendre.

Étant donné que l’ensemble du projet a influencé tant de mèmes, il n’est pas surprenant que la chanson du roi en ait également inspiré beaucoup.

Découvrez un mélange de réactions sur Twitter:

Les musiciens le couvrent!

Ce n’était qu’une question de temps…

Les musiciens ont déjà commencé à offrir leur point de vue sur la piste, en téléchargeant des versions de couverture sur YouTube:

Nous sommes sûrs que beaucoup d’autres hommages et au-delà viendront alors que plus de détails sur Netflix pour découvrir ce récit acclamé d’un zoo pas comme les autres.

Une fois le verrouillage terminé, nous nous attendons à voir des mulets et des piercings de sourcils en pleine force!

Dans d’autres nouvelles, le public pense que cette émission a prédit le coronavirus!