Ces tentes de réfugiés collectent l’eau de pluie et stockent l’énergie solaire

L’idée qui peut tout révolutionner pour les réfugiés

Ces dernières années, un nombre assez important de personnes ont été contraintes de quitter leur domicile. Plus de 70 millions de personnes dans le monde fuient. Ils s’éloignent de la guerre, des conflits ou des catastrophes naturelles ou tout simplement parce que les matières premières de leurs villes sont épuisées. Ce scénario ne semble pas s’améliorer avec les prochains réfugiés climatiques, qui seront déplacés par l’élévation du niveau de la mer.

Ces personnes trouvent rarement un abri ou un logement. Leurs besoins de base en matière de logement sont rares ou absents, sans parler de la possibilité de manger, de boire de l’eau et de faire face aux intempéries.

C’est ce qui a incité l’architecte jordano-canadien Abeer Seikaly à penser: pourquoi ne pas faire du monde un lieu adaptable pour eux? et sa solution vous surprendra.

La tente autosuffisante pour les réfugiés

Le design est inspiré des cabines temporaires construites par les tribus nomades. La flexibilité et la structure de la conception permettent de fermer le magasin et de protéger les gens du froid et de l’humidité et en été, il peut être ouvert pour laisser entrer l’air frais.

Ce modèle est appelé “Weaving a Home” et sa construction est faite de tissu texturé et de tubes à haute résistance qui peuvent se dilater et se contracter en fonction du terrain et pour un transport facile.

Le magasin peut également collecter l’eau de pluie et répondre aux besoins sanitaires de base.

Le développement est en place depuis 2013 et Seikaly espère que la conception sera prête pour les réfugiés peu de temps après l’achèvement. La raison de ce retard est due au fait que des mesures sont mises en œuvre pour garantir le traitement de l’eau collectée et le traitement de l’énergie solaire.

L’architecte Abeer Seikaly est sans aucun doute une femme brillante qui a consacré une grande partie de sa vie à ce projet. Partagez votre idée pour que tout le monde la connaisse.

