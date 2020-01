Ces théories de Jo et Alex expliquent ce qui arrive aux Karev après le départ de Justin Chambers

Alex Karev (Justin Chambers) possède l’un des meilleurs arcs de personnages de Grey’s Anatomy. Après 16 saisons de croissance dans la série, Alex est passé de la ponte maléfique à la personne de Meredith Grey (Ellen Pompeo) et au mari solidaire de Jo Karev (Camilla Luddington) – alias Jo Wilson. Cependant, Chambers a récemment annoncé son départ de l’émission. Et la dernière apparition d’Alex dans le 350e épisode du 14 novembre serait le dernier épisode de Chambers. Alors, qu’arrivera-t-il à Jo et Alex sur Grey’s Anatomy à l’avenir? Les fans ont essayé de donner à JoLex une fin qu’ils méritent vraiment tout en donnant un sens au scénario actuel.

Alex mourra dans «Grey’s Anatomy»

Justin Chambers et Camilla Luddington incarnent Alex et Jo dans ‘Grey’s Anatomy’ | Eric McCandless via .

À l’heure actuelle, la saison 16 de Grey’s Anatomy, l’histoire d’Alex et Jo semble inachevée. Les fans ont vu pour la dernière fois le personnage défendre Meredith lors de son audience de licence médicale. Alex ne s’est pas non plus présenté à la finale de la mi-saison, car il s’occupait de sa mère dans l’Iowa.

Pendant ce temps, le couple a été en bonne position récemment. Alex a soutenu Jo tout au long de la saison 15. Le sujet d’avoir des enfants a également été taquiné dans l’émission. Et avant le hiatus, Jo a volé un bébé de la caserne des pompiers. Mais fondamentalement, les fans ne pensent pas que Jo et Alex se sépareront ou divorceront de si tôt.

Cela dit, les intrigues en l’air et le départ brutal d’Alex de Grey’s Anatomy incitent les fans à spéculer sur la mort d’Alex lors de la première hivernale.

“Il est presque certain qu’ils l’ont tué hors écran lors de l’accident de voiture”, a écrit un utilisateur de Reddit. “Sa dernière scène a déjà été montrée et la dernière scène était la voiture s’écrasant sur Joe’s. Je peux les voir tirer un George et faire sauver la vie à quelqu’un, mais Alex meurt et tout ce que nous voyons est un corps recouvert d’un drap. »

Maintenant, tout le monde veut que Jo et Alex reçoivent une fin heureuse. Mais si Alex meurt, certains fans ont suggéré que Jo subirait un développement majeur par elle-même, lui donnant peut-être “plus d’angoisse pour la saison prochaine”.

Jo et Alex s’éloigneront ensemble pour une grande opportunité

Maintenant, la plupart des fans de Grey’s Anatomy espèrent que Jo et Alex recevront un heureux pour toujours – même si cela se produit hors écran. Et plusieurs personnes ont suggéré que le couple recevrait une grande opportunité pour leur carrière, similaire à ce qui s’est passé avec Cristina Yang (Sandra Oh).

“Je ne serais pas surpris s’ils réussissent à faire en sorte que Jo ou Alex obtiennent une offre unique dans leur vie et qu’ils s’éloignent un peu comme ce qu’ils ont fait avec [Cristina]», A écrit un fan de Reddit. “C’est le départ le plus gracieux que ce spectacle puisse faire.”

Pendant ce temps, un autre fan a proposé une autre théorie qui pourrait ramener Callie Torres (Sara Ramirez) et Arizona Robbins (Jessica Capshaw).

“Je ne peux pas imaginer qu’Alex et Jo ne soient pas ensemble, pas après tout ce qu’ils ont déjà vécu”, a écrit un fan. «Laissez-les déménager à New York, où Alex peut prendre en charge un hôpital pour enfants, avec Jo travaillant dans le même hôpital que Callie. Ils travailleront aux côtés de Callie et de l’Arizona. Alex ne quitterait jamais Jo, donc l’option est soit de la laisser partir, soit de le laisser mourir. »

Ils ont poursuivi: «La première option signifierait une fin heureuse pour eux. Mais maintenant, nous ne pourrons peut-être pas le voir comme un père, à moins qu’ils n’adoptent le bébé pompier. Ils s’éloignent, Jo révélant qu’elle est enceinte. Bonne fin pour Alex, avec un excellent nouvel emploi, femme et enfant / enfants. C’est peut-être pour cela qu’il a été sous-utilisé toute la saison. »

Jo et Alex se rapprocheront de la maman d’Alex et fonderont une famille

Comme mentionné, Alex prend soin de sa mère, dont la santé s’est détériorée, dans la finale de la mi-saison de Grey’s Anatomy Season 16. Et certains fans pensent que cette ligne jetable décrit ce qui arrive à Jo et Alex lorsque le spectacle revient.

“J’espère que Jo va dire à tout le monde que la mère d’Alex est malade et qu’il va rester là pour s’occuper d’elle indéfiniment”, a écrit un utilisateur de Reddit. “Plus tard, Jo décidera de déménager avec lui dans l’Iowa et d’y commencer une nouvelle vie.”

Le fan a également prédit que Jo devra encore faire face aux conséquences du vol du bébé. Le couple va donc faire du longue distance pendant un certain temps. Mais finalement, Jo retrouvera Alex et les deux fonderont une famille dans le Midwest.

“Selon les conséquences de son vol du bébé refuge, elle l’emmènera avec eux et ils pourront devenir une famille”, a poursuivi le fan. «Ou ils décideront de fonder leur famille dans l’Iowa loin de Seattle. Au moins de cette façon, nous saurons qu’ils sont parents même si ce n’est pas à l’écran. “

Peu importe ce qui arrive à Jo et Alex sur Grey’s Anatomy, ça va être déchirant. Les deux personnages ont vécu tellement de choses au cours de leur vie dans la série. Il sera donc difficile de voir comment le départ d’Alex affecte les choses à l’avenir. Quoi qu’il en soit, nous sommes ravis de voir ce que la showrunner Krista Vernoff a prévu. Grey’s Anatomy Season 16 revient le jeudi 23 janvier. Alors restez à l’écoute.

Lire la suite: “Grey’s Anatomy”: cette théorie d’Owen vous fera hurler de joie ou de colère – il n’y a pas d’intermédiaire