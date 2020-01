Ces trois personnages “ Breaking Bad ” reviennent dans la saison 5

Better Call Saul raconte comment Jimmy McGill (Bob Odenkirk) devient le personnage de Saul Goodman. Les fans de Breaking Bad savent que Saul Goodman aide Walter White à blanchir son argent de méthamphétamine et à résoudre d’autres problèmes criminels. D’autres personnages de Breaking Bad comme Gus Fring (Giancarlo Esposito) et Hector Salamanca (Mark Margolis) sont déjà apparus.

Bob Odenkirk | Nicole Wilder / AMC / Sony Pictures Television

Vince Gilligan et Peter Gould, qui ont créé les deux spectacles, ont promis que trois autres personnages de Breaking Bad apparaîtraient dans la saison 5 de Better Call Saul. Better Call Saul revient le 23 février sur AMC et si vous ne voulez pas savoir qui reviendra, cet article contient évidemment des spoilers.

Ces deux personnages «Breaking Bad» sont un forfait sur «Better Call Saul»

Gould a révélé que les épisodes trois et quatre de la saison 5 mettaient en vedette le duo DEA de Breaking Bad, Hank Schraeder (Dean Norris) et Steven Gomez (Steven Michael Quezada).

“Travailler avec Dean et Michael à nouveau a été un moment fort de la saison”, a déclaré Gould. “J’espère que vous aimerez ces deux épisodes autant que nous.”

Dean Norris | Ursula Coyote / AMC

Gould était heureux que les fans de Breaking Bad sachent que Hank et Gomez apparaissent dans les épisodes trois et quatre. Certains critiques de télévision recevront des projections avancées de ces épisodes et Gould espère que les détails de leur retour ne seront pas gâchés.

“La seule chose que j’espère, et c’est juste un espoir, c’est que si nous pouvons garder les circonstances exactes entourant le retour de Hank Schrader et ce qui se passe avec Hank et Gomez dans ces deux épisodes, si nous pouvons garder autant de cela qu’un surprise pour les fans, ce serait génial », a déclaré Gould. “Nous ne prenons pas à la légère que toute cette histoire de spoiler puisse devenir incontrôlable, mais c’est juste quelque chose que nous demanderions. Je pense que vous allez en profiter. “

Vous reverrez ce vieil ami lors de la première de la saison «Better Call Saul»

Chaque saison de Better Call Saul débute avec des flashs en noir et blanc sur la vie de Jimmy après les événements de Breaking Bad, travaillant dans un Cinnabon sous le nom de Gene. Dans la première de la saison 5, il fait un appel à Ed (Robert Forster) qui a aidé à relocaliser Walter White.

Forster est décédé en octobre 2019, ce sera donc sa dernière apparition. Il est également apparu dans El Camino: A Breaking Bad Movie avant son décès. Gould et Gilligan n’avaient aucun projet pour Forster, mais maintenant ils sont tristes, ce n’est pas possible.

Robert Forster et Bob Odenkirk | Ursula Coyote / AMC

“Bien sûr, Robert Forster, mon garçon, j’aurais adoré en voir plus avec lui”, a déclaré Gould.

Gilligan a ajouté: «Moi aussi. Il nous manque cruellement. Je veux dire, c’est un merveilleux acteur, bien sûr. Nous le savions tous, mais je suis désolé pour quiconque n’a jamais pu le rencontrer, car il n’était qu’un gentleman absolu. Personnellement, j’aurais adoré en voir plus avec lui, et j’aurais adoré retravailler avec lui dans une autre émission, un autre film, parce qu’il était la vraie affaire. »

La violence de «Breaking Bad» fait également son apparition dans «Better Call Saul»

Better Call Saul est par nature peut-être moins violent que Breaking Bad. Jimmy s’occupe du côté juridique des choses, bien que Mike (Jonathan Banks) ait encore des rencontres avec le monde souterrain avec le cartel. Gould et Gilligan ont déclaré qu’un épisode de la saison 5 pourrait dépasser Breaking Bad pour violence.

“Je dirais que c’est plus cinétique”, a déclaré Gould. «Il y a des scènes qui, je pense, sont aussi, certainement, aussi violentes que tout ce que nous avons fait sur Breaking Bad. Nous essayons de ne jamais avoir de violence pour le plaisir, mais tout est là où l’histoire nous mène. Je pense qu’il y a énormément d’action cette saison, en fait. »

Gilligan a suggéré qu’il y avait une grosse fusillade à venir.

“Je dirais que le budget pour les cartouches vierges a probablement augmenté de 10 000 au cours de cette saison”, a déclaré Gilligan.

Voici l’épisode pour chercher ça.

“Vince a réalisé l’épisode 8 et je pense que votre épisode seul, oui”, a déclaré Gould.

Saul Goodman a également pleinement émergé

Better Call Saul a progressivement expliqué comment Jimmy a trouvé Saul Goodman. Au début, c’était un jeu de mots pour un spot télévisé, un homophone pour «tout va bien, mec». Maintenant, il pratique le droit en tant que Saul.

Bob Odenkirk | Nicole Wilder / AMC / Sony Pictures Television

“Eh bien, il fait un choix que vous pouvez voir pour vous engager dans ce personnage dans la saison 5”, a déclaré Odenkirk. «Je pense que pendant qu’il joue la saison, il pose peut-être la question. «A quel point je veux être sérieux à ce sujet? Dans quelle mesure je veux que cela prenne le contrôle de ma vie? “Je suppose que la réponse n’est pas entre ses mains, mais il se dirige sur cette voie de plus en plus vite. Les enjeux augmentent, les choses deviennent vraiment hors de contrôle, et je pense qu’il répond en creusant plus profondément. »