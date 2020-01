Ces tuiles solaires en verre produisent de l’énergie thermique solaire

Cette invention permet non seulement de réduire les coûts sur les factures, mais aussi de prendre soin de la planète.

SolTech Energy est un système qui génère une énergie propre et durable grâce à l’énergie solaire thermique à l’aide de tuiles solaires en verre. Une innovation suédoise avec laquelle les coûts de chauffage peuvent être réduits. Le système unique est créé avec du verre transparent et en plus d’être utile, il donne aux toits un aspect moderne.

L’efficacité énergétique est devenue une exigence vitale pour les maisons. Les gens se tournent de plus en plus vers des alternatives plus respectueuses de l’environnement, laissant la planète prendre une pause.

Le chauffage solaire en est un exemple, car ces carreaux le rendent efficace et élégant. Une combinaison parfaite entre technologie et écologie. En plus de cela, ils n’ont pas besoin d’un soleil complètement brillant ou d’un ciel clair pour fonctionner normalement.

Comment fonctionnent-ils?

C’est assez simple et très facile à comprendre. La base des carreaux est créée avec du nylon noir, qui absorbe la chaleur et la transmet à l’air qui circule sous les carreaux, le chauffant. L’air est acheminé vers un accumulateur de chaleur qui est utilisé pour le chauffage ou l’eau chaude. Ainsi, les carreaux ne chauffent pas l’eau, mais de l’air pur. Le système génère également environ 350 kWh de chaleur par mètre carré, en fonction des conditions météorologiques.

Les tuiles solaires sont en verre et pèsent le même poids que les tuiles en terre cuite courantes, ce qui n’implique pas de charges supplémentaires sur la structure du bâtiment. Le verre est facile à produire et à recycler, leur durée de vie est également supérieure à l’argile ou au béton; Ils sont donc une option de plus pour économiser de l’énergie et de l’argent en même temps.

Les carreaux sont intégrés dans la structure et offrent une esthétique moderne à tout bâtiment, ce qui empêchera l’installation de panneaux solaires conventionnels plus intensifs et moins esthétiques. Il peut être utilisé pour remplacer n’importe quel toit, couvrir ou ombrager n’importe quel espace ouvert et peut être à la fois domestique et commercial.

Une façon intéressante d’économiser de l’énergie et de conserver son style.

