Ces voitures de sport italiennes sont vraiment bon marché aujourd’hui

Les Italiens fabriquent certaines des voitures de sport les plus exotiques et les plus belles du monde, dont beaucoup sont considérées comme des «œuvres d’art». Une Ferrari, par exemple, affiche un style avec des lignes élégantes et gracieuses, des coquilles Saint-Jacques et des courbes soigneusement conçues, combinées à des proportions transparentes et agressives. Ajoutez à l’apparence incomparable, des caractéristiques de performance exceptionnelles, et le résultat est une voiture de sport que tout passionné veut.

Il est bien connu que les voitures de sport italiennes sont chères. La toute nouvelle Ferrari Roma 2020 a un PDSF de 225 000 $ pour le modèle de base, mais même la Maserati Giulia Quadrifoglio 2020 la plus «abordable» commence à 76 000 $. De plus, les anciennes voitures de sport italiennes ne sont pas nécessairement moins chères. Une Ferrari 250 GTO de 1962 a récemment été vendue aux enchères pour 48 millions de dollars.

Cependant, ces prix n’excluent pas le fanatique de posséder un chef-d’œuvre italien de voiture de sport. Une certaine flexibilité en ce qui concerne le nombre de kilomètres sur le compteur kilométrique, l’état général et les coûts d’entretien prévus, permettra à l’acheteur de profiter de la même sensation de conduite, de lignes sensuelles et d’un moteur à haut régime de certains modèles à prix élevé.

Voici plusieurs voitures de sport italiennes qui sont relativement bon marché à acheter aujourd’hui.

15 Alfa Romeo 4C 2015, 39 000 $

Le poids léger du 4C aide à compenser le moteur I-4 de 1,7 L turbocompressé à moteur central, qui ne produit que 237 ch et 258 lb-pi de couple. Malgré sa centrale électrique relativement anémique, la voiture de sport agile est un plaisir de conduire.

En 2015, l’édition standard de l’Alfa Romeo 4C s’est vendue neuve pour 89 000 $ et l’édition limitée Launch a rapporté plus de 109 000 $, mais un modèle d’occasion en excellent état peut être trouvé pour 39 000 $.

14 Ferrari Mondial 1988, 35 000 $

Le Mondial a été présenté en 1980 comme le successeur le plus spacieux et le plus pratique de la Ferrari 308 GT4. La voiture de sport Grand Turismo comportait un moteur central et une configuration de sièges 2 + 2.

En raison d’un design peu dynamique et de performances médiocres, le Mondial n’était pas très populaire lorsqu’il était nouveau et est toujours mal considéré par de nombreux passionnés de Ferrari. Mais c’est une Ferrari, après tout!

13 1984 Ferrari 308, 46800 $

Ferrari a présenté le modèle 308 en tant que «voiture de démarrage» avec plusieurs options de finition, y compris la GT4, GTBi, GTSi, GTS Targa et plus encore. Le Quattrovalvole GTS avec carrosserie Targa à 2 portes et 179 cui V-8 a produit 237 ch et accéléré de 0 à 60 mph en un temps respectable (pour l’époque) de 5,8 secondes.

Le prix de détail moyen d’une nouvelle Ferrari 308 GTS Quattrovalvole de 1984 était de près de 100 000 $.

12 Maserati GranTurismo 2007, 16 776 $

L’aspect de la GranTurismo est vraiment sensationnel sous plusieurs angles, en particulier en regardant la conicité du nez et la calandre de style A6GCS. Lors de son introduction en 2007, Cars Guide a affirmé que la Maserati GT «se révélera sûrement la plus belle nouvelle voiture de l’année».

Bien que le moteur de 395 chevaux manque de couple à bas régime, la GranTurismo parvient toujours à accélérer de 0 à 62 mph en 5,2 secondes.

11 1990 Alfa Romeo Duetto Spider, 8 900 $

Lorsque le film The Graduate a fait ses débuts dans les théâtres de New York il y a 53 ans, il a présenté à toute une génération une beauté tout en courbes qui occuperait leurs rêveries et hanterait leurs fantasmes.

La beauté était l’araignée Alfa Romeo Duetto rouge vif (sans manquer de respect à Mme Robinson d’Anne Bancroft) que Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) a conduit de Los Angeles à Berkeley à la poursuite d’Elaine Robinson (Kathrine Ross).

10 Coupé Maserati 2005, 11 990 $

Récemment, une Maserati Coupé 2005 était la voiture de sport italienne la moins chère répertoriée sur Autotrader pour un prix de 11 990 $ (contre un PDSF de 86 877 $ neuf).

La voiture de sport exotique peut accueillir jusqu’à quatre passagers et est légèrement plus grande que la Spyder. Propulsé par un moteur Ferrari V3 de 4,2 L développant 390 chevaux et doté d’un intérieur en cuir moelleux, le coupé offre d’excellentes performances mais peut être utilisé comme conducteur quotidien.

9 Ferrari 456 GTA 1997, 39 995 $

La liste des voitures de sport italiennes dotées d’un moteur V12 est impressionnante et comprend la Lamborghini Countach, la Ferrari GTC4Lusso et la Ferrari 250 GTO. Ces voitures se vendent à des prix pouvant atteindre 300 000 $. Ainsi, la Ferrari 456 GTA 1997 qui est également équipée du moteur à douze cylindres est une bonne affaire pour un prix de 39995 $.

8 Fiat Dino Coupé, 57200 $

Lorsque Fiat a présenté le Dino en 1967, un coupé et une voiture de sport décapotable ont été proposés. Les deux modèles comportaient le même moteur V6 utilisé dans la Ferrari 246 GT Dino. Alors que les deux voitures de sport avaient en commun la mécanique, le moteur et les performances, leur design extérieur était différent. Pininfarina a conçu le cabriolet et Bertone a conçu le coupé.

La Fiat Dino Spider est en forte demande et peut se vendre à plus de 150 000 $, mais le coupé se vend à moins de 60 000 $.

7 Lancia Scorpion 1976, 29 500 $

Lancia n’a vendu le Scorpion aux États-Unis que pendant deux ans, 1976 et 1977. Au total, 1 800 voitures ont quitté les salles d’exposition, et aujourd’hui ces Lancias sont rares. La voiture d’origine présentait un look moderne, mais le moteur à quatre cylindres ne délivrait que 81 chevaux et une performance décevante. De nombreux modèles importés ont été mis à niveau vers un moteur Fiat de 2,0 litres, ce qui leur confère des performances plus conformes aux voitures de sport italiennes traditionnelles.

6 Alfa Romeo 2000 GTV Tipo 105, 30 000 $

Souvent appelée la «Ferrari du pauvre», l’Alfa Romeo Tipo 105 Coupé a été un grand succès parmi les journalistes automobiles et les amateurs de voitures de sport lors de son introduction en 1963. Avec des lignes sculptées et une position parfaite, la petite Alfa a été propulsée par une petite bi-came Moteur quatre cylindres de 1,6 L développant 105 chevaux (mis à niveau par la suite à 2,0 litres). Unique parmi les voitures de sport de l’époque, la 105 était dotée d’un essieu arrière et de freins à disque aux quatre roues.

5 Fiat X1 / 9 1979, 7 500 $

En 1972, Fiat a présenté un petit T-Top, avec deux sièges, un moteur monté au milieu et deux coffres, ce qui lui a donné le nom unique de X1 / 9. La voiture de sport était un modèle Porsche Boxter, seulement 20 ans plus tôt.

Malgré son apparence attrayante, la Fiat était sous-alimentée avec son petit moteur quatre cylindres de 1,3 L qui ne produisait que 60 chevaux. La plupart des propriétaires sont passés à des moteurs plus gros. Étant donné qu’un grand nombre de X1 / 9 ont été importés aux États-Unis, ils peuvent être trouvés à prix d’aubaine.

4 Fiat Barchetta 1999, 2 900 $

En italien, «Barchetta» signifie petit bateau. Bien que ce véhicule ne soit pas équipé pour aller sur l’eau, le cabriolet tout en courbes semble presque pouvoir flotter.

Équipée d’un moteur 4 cylindres de 1,7 litre produisant 130 ch, la Fiat a été introduite pour concurrencer la populaire Mazda MX-5. Une différence significative entre les deux concurrents: la MX5 a une propulsion arrière tandis que la Barchetta envoie de la puissance aux roues avant.

3 1988 Maserati Biturbo, 7 150 $

Le Biturbo souffre des mêmes problèmes de fiabilité communs à de nombreuses voitures italiennes anciennes, comme les turbos soufflés, les pannes électriques et la surchauffe. Cependant, lorsque la voiture de sport au look sobre est en marche, le V6 à double turbocompresseur de 2,0 litres en fait un plaisir de conduire. La Maserati accélère de 0 à 60 mph en un peu plus de six secondes, un chiffre respectable pour l’époque.

2 1973 DeTomaso Pantera, 70 500 $

DeTomaso a acquis une réputation très respectée en tant que producteur de voitures de course avant que la société ne commence à construire sa voiture de sport Pantera. Pas tout à fait un concurrent avec Ferrari et Lamborghini, les modèles DeTomaso GTS revendiquaient une puissance de 350 chevaux, un couple de 362 lb-pi et une vitesse de pointe de près de 174 miles par heure.

Alors que le prix de 70 500 $ est un peu plus élevé que les autres voitures de sport de cette liste, il est peu coûteux pour une supercar italienne vintage.

1 Lamborghini Gallardo 2004, 74 995 $

Une nouvelle Lamborghini Huracan LP 640-4 Performante Coupé AWD coûterait à un acheteur près de 300 000 $, donc posséder une Gallardo 2004 pour 74 995 $ est une bonne affaire.

La version de base de cette supercar bénéficie d’un monstrueux moteur V10 de 5,2 litres qui produit une énorme 543 chevaux. Étonnamment, il y a pas mal de Gallardos sur le marché de la revente, mais en trouver un en parfait état peut être un peu difficile.

