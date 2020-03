Cesc Escolà présentera un nouveau format sur TVE pour faire du sport à domicile pendant le coronavirus

L’Espagne est sans aucun doute l’un des pays les plus touchés par la pandémie la plus importante de notre histoire récente, celle causée par le coronavirus COVID-19. À ce jour sur notre territoire, il y a 17 395 cas de contagion en Espagne, 15 485 actifs, après la mort de 803 personnes et 1 107 patients complètement rétablis. Compte tenu de cette situation grave, l’une des mesures imposées par le gouvernement dans l’état d’alarme actuel dans lequel nous nous trouvons est l’isolement. Il est interdit de quitter nos maisons si ce n’est pas strictement nécessaire et donc, beaucoup ont laissé libre cours à leur créativité et à leur imagination pour rendre le temps confiné plus supportable.

Cesc Escolà

Au-delà des jeux entre balcons balcons, appels vidéo de groupe, concerts à domicile, lectures de poésie en ligne ou défis sur les réseaux sociaux, Il est devenu très à la mode de faire de l’exercice à la maison et il est clair que si nous ne pouvons pas aller au gymnase, le plus sain est de faire des routines sportives dans notre salon. Nombreux sont les formateurs qui proposent des cours gratuits sur YouTube ou Instagram, une initiative que RTVE a maintenant décidé de rejoindre. La Société a souhaité offrir à tous ses téléspectateurs un nouveau format quotidien qui leur permettra de se former et de faciliter cet enfermement que nous vivons tous.

Ainsi, à partir du 23 mars, Le 2 diffusera du lundi au vendredi à 09h00, «Move at home», un nouveau format qui encouragera tous les spectateurs à prendre soin de leur forme physique depuis leur domicile. De cette façon, le professeur de fitness ‘OT 2020’, Cesc Escolà sera en charge de guider ces classes quotidiennes d’une demi-heure. L’athlète misera sur ses routines pour des exercices très simples et différenciés selon l’âge afin que tout type de spectateur puisse suivre la classe et rejoindre ce défi sportif que la chaîne propose au sein de sa fonction de service public.

Exercice pour tous les âges

RTVE souligne que l’espace aura lieu dans la propre maison d’Escolà, qui se trouve évidemment également dans sa maison confinée, avec les moyens techniques nécessaires pour que le format soit diffusé sans problème à la télévision. Le Catalan proposera une routine d’exercice et nous invitera également à utiliser des objets que nous avons dans nos maisons comme des tables, des chaises ou des bouteilles. De cette façon, Escolà fait sa première sur le réseau public en tant que présentateur après la suspension de ‘OT 2020’, le show de talents dans lequel il a travaillé jusqu’à présent qui a dû cesser ses émissions en raison également de la crise des coronavirus. En larmes, tous les triomphes qui étaient encore en compétition sont revenus chez eux et reprendra la concurrence à la fin de la crise et soyez assuré que le programme peut être réalisé sans aucun problème médical.

