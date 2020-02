C’est ‘Aguja flamenca’, les ‘Masters of couture’ préparés par Canal Sur avec un aspirant de ‘MasterChef’

La mode est devenue une valeur à prendre en compte à la télévision et, surtout, dans les défilés de talents depuis l’arrivée des «Masters de couture» en 2018. Le bon accueil du format de Shine Iberia et de la Télévision espagnole a conduit à une plus grande visibilité de la mode dans notre pays, quelque chose qui en Andalousie n’a pas voulu renoncer à sa mode flamenca.

Présentateurs et jury de ‘Aguja flamenca’

Canal Sur prépare ‘Aguja flamenca’, un spectacle de talents sur la couture qui rassemble le succès des «Maîtres de la couture». Dans ce cas, La mode flamande sera au centre de ce programme, où les candidats devront montrer qu’ils savent manipuler avec le fil, l’aiguille et la machine à coudre lors de la confection des costumes les plus créatifs.

Le programme La première est prévue pour mars, car les coulées pour trouver la meilleure aiguille de flamenco ont déjà commencé le 4 février, parcourant les différentes provinces andalouses pendant plusieurs jours. Une fois terminé le 7 février à Jerez de la Frontera, l’équipe de casting décidera qui sont les 10 personnes qui font partie de la première édition de «Aiguille de flamenco».

Soumis par un candidat «MasterChef»

Esther Arroyo prend en charge le programme produit par Incorpora Media en tant que présentatrice, aidée par Dani del Toro, dont beaucoup se souviendront d’avoir participé à «MasterChef 4». L’exaspirant, qui était le septième expulsé de son édition, a changé les cuisines pour les coutures et aura le travail de expliquer comment tout se passe dans les coulisses, où les derniers avis sont donnés aux vêtements avant de défiler sur la piste. Le jury est formé par Raquel Revuelta, mannequin et créatrice du Défilé de mode international de flamenco (SIMOF); Lourdes Montes, concepteur de Miabril; Mario Niebla, journaliste et Juana Martín, designer.

«Aguja flamenca» a deux phases de groupe précédentes auxquelles une finale individuelle est ajoutée, selon ABC. Chacun se différenciera des autres en traitant un thème différent, auxquels s’ajoutent les invités qui se promèneront à travers le show de talents pour représenter les entreprises de mode flamenco.

