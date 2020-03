C’est ainsi que la crise COVID-19 affecte le public

L’expansion rapide de COVID-19 ou aussi appelé coronavirus a mis la planète entière en alerte. Aujourd’hui, plus de 130 000 personnes sont infectées dans plus d’une centaine de pays différents, dont précisément l’Espagne. Sur notre territoire plus de 3 003 personnes infectées s’accumulent, le Pays basque et la Communauté de Madrid étant les deux communautés autonomes les plus touchées par celui déjà appelé par l’OMS, une pandémie mondiale. Cette alarme sociale et sanitaire a amené les citoyens de notre pays à être beaucoup plus conscients des différents formats d’information et magazines dans lesquels le problème est surveillé. Nous voulons tous savoir comment progresse la pandémie et ce qui se passe dans toutes les régions du pays et sur la planète concernant cette crise importante.

COVID-19 se développe dans le monde

Il n’est donc pas surprenant que la performance, en termes d’audience, de nombre de ces programmes a considérablement augmenté. L’intérêt informatif a augmenté d’une manière très remarquable en général et compte tenu du fait que les magazines et les actualités consacrent de nombreuses heures de leur contenu à la crise COVID-19, il n’est pas surprenant que de nombreux téléspectateurs aient rejoint ces programmes afin de être au courant des informations à ce sujet. La preuve en est la croissance de la consommation enregistrée en Espagne.

La consommation de télévision a beaucoup augmenté

Ainsi, la consommation télévisuelle du mercredi 11 mars par rapport à la moyenne des quatre mercredis précédents a augmenté de + 2,1%, ajoutant ainsi +140 000 téléspectateurs, l’augmentation étant beaucoup plus sensible chez les femmes (+116 000) que chez les hommes (+25 000). Il convient de noter que cette croissance a été beaucoup plus sensible chez les téléspectateurs de 45-54 ans (+32 000), 35-44 ans (+22 000) et chez les jeunes (+33 000). En termes de rayures, la consommation s’est améliorée notamment ordinateur de bureau, +355 000 téléspectateurs (a +3,3) et aux heures de grande écoute, près de +526 000 (+ 3,5%), en raison de la demande d’informations qui se produit durant ces périodes horaires. A noter également la croissance de + 5,6% dans la tranche horaire du matin (+168 000 téléspectateurs), autre moment de la journée où l’on dispose de plus d’informations sur la pandémie.

La plus grande croissance, à Madrid

Il est également important d’analyser les données enregistrées dans la Communauté de Madrid, qui cumule aujourd’hui la moitié des cas de COVID-19 dans notre pays. Ce était la communauté dans laquelle la consommation a augmenté le plus (+156 000 et + 17,6%) jusqu’à mercredi dernier, suivie par la Castilla La Mancha (+ 24%), Canaries (+ 9%) et Valence (+ 7%). Mettre en évidence une croissance plus importante dans la Communauté de Madrid chez les femmes (+91 000) que les hommes (+ 64 000) et dans le public de 35 à 44 ans (+ 32 000) et les jeunes (+ 28 000). Aussi, depuis mercredi se connaît une forte croissance de la consommation des enfants (+27 000 téléspectateurs et 75%), chose logique étant donné que depuis la veille tous les centres éducatifs de la Communauté ont été fermés. D’un autre côté, les bandes dans lesquelles il y a une plus grande augmentation sont les ordinateur de bureau (+283 000), en retard (+264 000) et prime time (+277 000).

Sandra Golpe, présentatrice de «Antena 3 Noticias»

Records de la chaîne ‘Antena 3 News’

Parallèlement à ces données de consommation, FormulaTV a également voulu analyser en détail ce qui a été réalisé par différents magazines et programmes d’information faisant partie de la couverture des coronavirus. Dans le cas d’Atresmedia, notez que ‘Antena 3 Noticias 1’ avec Sandra Golpe devant a réalisé sa meilleure semaine de la saison, avec 19,4% et 2 380 000 téléspectateurs (+1,3 point par rapport à la moyenne de 18,1% de la saison) en prime time, ‘Antena 3 noticias 2’ a également réalisé sa meilleure semaine de la saison en marquant 15,2% et 2 487 000 téléspectateurs (+1,9 point par rapport à la moyenne de 13,3% de la saison). D’autre part, «laSexta noticias 14h» a également considérablement augmenté ses données d’audience, c’est-à-dire qu’il a accumulé en moyenne 15,8% de part de marché et 1 610 000 téléspectateurs (au-dessus des 14,3% qu’il transporte en saison) tout en Quoi ‘laSexta news 20h’ a réussi à être la plus vue de laSexta cette semaine. Le motif? Une partie de l’actualité concernant COVID-19 est générée en fin d’après-midi, faisant de l’actualité la principale fenêtre d’actualités en direct pour en parler.

Croissance extensive de «Mieux vaut tard»

Jusqu’à présent, il a accumulé une moyenne de 12,8% et 1 668 000, sa deuxième meilleure semaine de la saison et dépasse 9,5% de la moyenne de la saison, réalisant également son record de mensualités et de milliers d’année: 1 830 000 et 13,4% mardi. Certaines données qui complètent la croissance enregistrée par «Mieux vaut tard» également la semaine dernière. Mardi, elle a atteint 9,7% et 950 000, sa meilleure part de l’année, et ce mercredi 11 mars, elle a atteint une part moyenne de 9,1%, dépassant la moyenne de 7,3% enregistrée en février. Enfin, il convient de noter que «Public mirror» a progressé de +5,1 points en une semaine grâce à sa couverture du coronavirus, tandis que «Red hot» atteint une moyenne de 16,2%, au-dessus de 15,5% du saison.

«Madrid Directo» sur Telemadrid

Grande croissance de Telemadrid

D’un autre côté, il est également important d’analyser les données obtenues par le réseau régional de Madrid Telemadrid. Grâce à un rapport préparé par Dos30 ‘à partir des données de Kantar Media pour FormulaTV, qui analyse les données obtenues par tous ces espaces entre le 1er et le 11 février 2020 et les 1er et 11 mars de la même année, nous voyons comment les deux Les principaux formats quotidiens de Telemadrid ont connu une nette amélioration. Dans le cas de ‘Madrid Directo’ a augmenté de +1,3 points en un mois (passant de 6,1% en février à 7,4% en mars) alors que «Ça se passe» a réussi à améliorer +0,4 point sur la même période (de 4,8% en février à 5,2% un mois plus tard) . Dans les deux cas, leur audience moyenne a remarquablement augmenté, mais aussi le nombre de contacts passant par les deux formats, ce qui dans le cas de «Madrid Directo» était en moyenne de 1 013 000 en mars et de 994 000 dans le cas de «Ça se passe». Cela montre le plus grand intérêt qu’il y a parmi le public pour ces formats. La preuve de cette confiance des Madrilènes dans leur réseau public est le record de «Telenoticias 1» enregistré ce mercredi 11 mars sur Telemadrid (13,4% et 158 ​​000 téléspectateurs). Le même que les basques ont déposé dans leur chaîne publique et c’est que l’espace basque ‘En jake’, qui sur ETB2 a réussi à améliorer ses performances de +2,1 points.

Ana Rosa Quintana dans «Le programme Ana Rosa»

«AR» et «Tout est un mensonge» connaissent une forte croissance

D’autre part, il convient de noter que dans Telecinco, le magazine du matin dirigé par Ana Rosa Quintana, «Le programme Ana Rosa», a connu une amélioration de près de +0,9 point le mois dernier, passant de 19,5% en février à 20,4% jusqu’à présent en mars. Dans son cas, le nombre de contacts a également nettement augmenté, quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec «La Mañana de La 1», qui a réussi à augmenter ses données de février (7,9%) à mars (9). %) à +1,1 points de partage. Pour sa part, et enfin en ce qui concerne les magazines, il convient de noter que «Tout est un mensonge» a augmenté de +0,5 point en un mois, passant de 4,3% au mois de février à 4,8% en mars,

Quant au reste de l’actualité, mettre en évidence la forte croissance qui a connu ces derniers jours ‘News Telecinco 15:00’. Celui-ci est passé d’une part moyenne de 14,5% en février à 15,6% en mars, augmentant ainsi ses données de + 1,1% alors que la nuit la hausse enregistrée est de + 0,4%. En ce qui concerne la chaîne publique, cette amélioration a été moindre et c’est que la première édition de l’émission ‘Newscast’ à 15h00 a enregistré une hausse de +0,6 points tandis que celle émise en prime time avec Carlos Franganillo en charge a marqué un + 0,4%, passant de 12,1% en février à 12,5% en mars.

.