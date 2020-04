C’est ainsi que l’application officielle fonctionne pour détecter les patients atteints de Covid-19

Le ministère de la Santé a présenté son nouvel outil pour détecter les cas de patients infectés par le nouveau coronavirus (Covid-19). Il s’agit d’une application qui est déjà disponible sur Android et qu’en cas d’urgence, il est possible de contacter le 911 via celle-ci. La demande a été présentée par le directeur général de la promotion de la santé du ministère de la Santé, Ricardo Cortés, lors de la conférence du matin du président López Obrador.

L’application «COVID-19 Self-diagnostic» fonctionne très simplement. L’utilisateur doit d’abord répondre s’il soupçonne qu’il ou une personne proche a été infectée par Covid-19. Si vous répondez par l’affirmative, il vous montrera un questionnaire dans lequel vous devez remplir vos données personnelles avec les symptômes du virus., pour détecter si l’utilisateur risque de contracter la maladie.

L’application devrait permettre une communication plus fluide entre la population et les autorités sanitaires.

De plus, l’application a aussi une section de questions fréquemment posées frecuentes, Il comprend des informations officielles sur la pandémie qui seront sûrement mises à jour au fur et à mesure que le problème progresse. Il contient également une liste précisant les lieux de soins médicaux.

Jusqu’à ce moment, Il n’est disponible que pour Android, mais il est prévu qu’il servira très bientôt en tant qu’utilisateur iOS.

