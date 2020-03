C’est ainsi que les célèbres jumeaux qui partagent un seul corps ont changé.

Le partage d’un seul corps n’a pas été un obstacle pour Abigail et Brittany Hensel à vivre pleinement leur vie et à atteindre tous leurs objectifs.

Bien que les médecins aient rejeté l’idée d’une vie saine pour les Siamois, ils sont venus de plusieurs difficultés physiques et d’une opération assez compliquée. Aujourd’hui, 29 ans plus tard, ils ont surpris le monde entier par leur dynamisme et leur force.

Les petits sont nés le 7 mars 1990 dans la ville du Minnesota. Le jour de leur arrivée, ils ont surpris énormément leurs parents, qui n’attendaient qu’un bébé. Bien que la famille Hensel n’ait pas eu cette nouvelle, puisque l’échographie n’avait jamais montré de signes de jumeaux ou de malformations, ils sont immédiatement tombés amoureux d’eux lorsqu’ils les ont finalement rencontrés.

La naissance était venue naturellement, mais les premières minutes de leur vie étaient cruciales; car statistiquement un seul des Siamois réussit à survivre à cause de défaillances de ses organes vitaux.

Même avec la faible probabilité de vie, leurs parents n’ont jamais envisagé la possibilité de les séparer, car cela impliquait la mort de l’un d’eux ou l’incapacité des deux. C’est ainsi qu’Abby et Brittany se sont battues pour leur vie à tout moment, réussissant à passer les meilleurs moments de leur vie ensemble.

Les parents des Siamois ont toujours cherché un espace sain pour eux, mais en même temps, ils voulaient qu’ils grandissent comme des filles normales, alors ils les ont inscrits dans une école ordinaire où ils ont appris non seulement sur les sujets, mais sur la façon de prendre leur vie avant la société.

Les médecins n’expliquent pas comment leur vie fonctionne normalement car leur corps se compose de deux têtes, deux bras et jambes, deux vertèbres, trois poumons, deux cœurs, un foie, deux estomacs, trois reins, un système circulatoire commun et les organes sexuels partagés.

Telle est la connexion qui existe entre eux, qu’ils sont capables de lire dans leurs pensées ou d’avoir faim et soif même lorsque l’un d’eux ne l’a pas.

Bien qu’elles vivent leur vie de la meilleure façon possible, Abby et Brittany se rendent fréquemment en consultation médicale avec des chirurgiens, des pédiatres et des neurologues pour assurer leur santé.

À un moment donné, la croissance d’Abby a commencé à se développer rapidement, provoquant un étirement excessif de la colonne vertébrale, ce qui pourrait lui fracturer la poitrine. Heureusement, les médecins ont pu arrêter la croissance et sauver la vie des filles, maintenant Brittany marche fréquemment sur la pointe des pieds.

Bien qu’ils partagent le même corps, leurs personnalités sont complètement différentes. Abby est beaucoup plus silencieuse et plus réservée que Brittany, qui aime la compagnie de ses amis.

Aujourd’hui, Abby et Brittany travaillent dans une école primaire qui enseigne différentes matières. Tous deux ont étudié à l’université pour devenir enseignants, car ils partagent le goût des enfants et de l’enseignement.

Grâce à leur attitude, leurs efforts et leur capacité à prendre des décisions, Abby et Brittany ont réussi à devancer les adversités que leur corps leur a donné.

Ils étaient ouverts à témoigner pendant de nombreuses années, afin que les gens les connaissent et ne soient pas jugés. Cependant, il y a quelques années, ils ont décidé de quitter le regard public pour continuer leur vie régulièrement.

