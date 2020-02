C’est ainsi que les maisons de disques se trouvent à Madrid, Valence, Barcelone et Séville

* En préparation: l’actualité sera mise à jour au fur et à mesure de la progression de l’événement

L’un des jours les plus attendus par les concurrents de «OT 2020» et nombre de ses followers est arrivé: les premières maisons de disques. Valence, Barcelone, Madrid et Séville se préparent à accueillir toutes les victoires le samedi 29 février de cette édition, à la fois ceux qui restent au sein de l’Académie et ceux qui l’ont déjà abandonnée.

Samantha, Flavio et Maialen, dans la maison de disques «OT 2020»

Les participants ont montré leur enthousiasme en route vers les villes qui leur ont été attribuées. Et c’est que pour la première fois, étant toujours candidats, ils ont quitté l’Académie (sans compter les cours de fitness). Grâce à des vidéos sur les réseaux sociaux, ils ont dit aux nerfs qu’ils ressentent ce qu’ils peuvent trouver et même Maialen a qualifié la situation de “surréaliste”.

Samantha, Flavio et Maialen ont remercié de Nuevo Centro les participants qui ont consacré leur temps à faire leur connaissance et, après avoir salué, ce sont les candidats eux-mêmes qui sont descendus pour signer les albums parmi la foule. Les amis de Samantha sont venus au Nuevo Centro pour pouvoir la serrer dans ses bras et dites-lui d’être calme parce qu’ils sont tous si fiers d’elle.

Nia, Bruno, Eva et Jesús, dans la maison de disques «OT 2020»

A Madrid, Bruno, Jesús, Nia et Eva B ont été là, qui, dès leur apparition publique, ont été accueillis par le cri de “Ivo ivo ivo, câlin collectif”, pour finir de chanter “Tell it to life”. A Barcelone, Rafa, Gèrard, Hugo et Anaju ont salué, signé et signé tous ceux qui sont venus. Même certains de ceux qui étaient dans la firme de la ville ont été publics dans les galas et ont été surpris que les candidats les reconnaissent.

Avertissement pour prévenir les infections du coronavirus

A partir du moment où les signatures de disques de cette édition ont été annoncées et avant le rabat de l’OMS augmentant la menace des infections à coronavirus à “très élevée” de ‘OT’, ils ont posé trois questions aux assistants. D’abord, apportez des mains très propres et désinfectées; deuxièmement, si vous avez de la fièvre ou de la grippe, n’allez pas dans les entreprises; et troisièmement, si vous toussez, couvrez votre bouche avec votre coude ou utilisez un mouchoir à usage unique.

