C’est ainsi que les monstres fantômes ont été créés

36 ans après la première du film original Les chasseurs de fantômes, un court métrage de 1984 relancé sur YouTube pour nous montrer comment l’équipe a travaillé sur les effets spéciaux du film sur des monstres comme Stay Pufft Marshmallow Man et Slimer, mieux connu sous le nom de « Guimauve » et « Collant ».

Des membres de l’équipe Boss Film Studios, chargés des effets spéciaux, parlent de leurs précédents travaux sur des films tels que Poltergeist et The Return of the Jedi. Le studio a fermé ses portes en 1997, lorsqu’il est devenu plus difficile pour les entreprises indépendantes de concurrencer les grands studios d’effets spéciaux; cependant, la vidéo de 15 minutes témoigne de son travail sur Ghostbusters: l’un des films les plus emblématiques des années 80.

Pour les scènes où l’homme géant Marshmallow marche dans les rues de New York, l’équipe a acheté plus de 100 petites voitures de Toys R Us pour les utiliser dans une maquette de la ville. La guimauve mesurerait environ 112 pieds (34,13 mètres) dans la vraie vie, ils ont donc adapté le reste du modèle pour qu’il ressemble à une sorte de King Kong. Ils ont également précisé que la pluie de guimauve est en fait de la crème à raser.

« Nous avons dû le mélanger dans 500 gallons qui pesaient environ 500 livres (226,7 kilos). Un des acteurs ne savait pas ce qui allait se passer, juste ‘restez ici, regardez autour de vous’ et ils lui ont jeté toute cette crème à raser. Il est devenu tellement fou « .

Terry Windell, superviseur d’animation, mentionne Sticky et sa véritable origine, qui vient de la comédie Animal House de 1978:

« Je ne pense pas que beaucoup de gens savent que l’inspiration pour créer la boule verte méprisable et dégoûtante, comme je le disais à Dan Aykroyd, était Bluto de Animal House, le personnage de John Belushi. John Belushi a été l’inspiration. «

Vous pouvez regarder la vidéo sur Ghostbusters et leurs effets spéciaux ici:

