C’est ainsi que “Lie to me slow” sonne, le premier single d’Eli Rosex après “OT 2020”

Eli Rosex a rapidement quitté ‘OT 2020’, car elle est devenue la deuxième expulsée. Mais les îles Canaries n’ont pas perdu de temps depuis. La preuve en est qu’il a déjà sorti son premier single sur le marché après sa participation au célèbre show de talents. Ça s’appelle “Lie to me slow” et c’est une chanson du genre classique rythmique et blues fusionnée avec les rythmes actuels, très conforme au style auquel il était enclin lors de son séjour à l’Académie.

Eli Rosex dans son single “Lie to me slow”

L’ancienne native a écrit la chanson le 6 janvier 2020 lors de son vol de Gran Canaria à Barcelone, alors qu ‘”elle aurait presque un pied à l’intérieur de l’Académie”. Voici comment Eli elle-même a décrit la composition: “Découle d’une de mes mille nuits blanchesParce que la nuit, c’est quand je sens que tous les sentiments sont à la surface et que les meilleures chansons sortent “. Il a également avoué avoir été inspiré par une de ses relations:”La chanson parle d’une relation du début à la finComment je me suis sentie la première nuit où j’ai vu cette fille jusqu’à ce que je me sente sentie lorsqu’elle est partie. Les parties de la chanson reflètent les parties de la relation, bien qu’en réalité tout se passe en une seule nuit. ”

Le single est produit par Niko Noki et Jon D Jon et réalisé par David Navarro, directeur général de Dn7 Music, qui a travaillé avec des artistes de premier plan du genre urbain mondial. Niko Noki est un producteur et compositeur français récompensé de 2 Grammy Awards pour son travail avec le groupe Orishas. Sa musique a été présentée dans des films comme “Fast & Furious 2” ou “Two Rebel Policemen 2”. Jon D Jon, quant à lui, a participé aux bandes originales de séries telles que «La fuga» ou «Señoras del (h) AMPA». Le travail de production a été réalisé entre Paris et Las Palmas de Gran Canaria.

Voici comment “Lie to me slow” sonne

Avec cette chanson, Eli Rosex a l’intention transmettre la sensualité ainsi que le romantisme. “Que les gens l’écoutent et pensent à cette personne, à la personne avec qui ils ont vécu ça. C’est une chanson à écouter dans n’importe quelle” humeur “et, selon comment vous êtes, vous ressentirez une chose ou une autre”, explique l’artiste. Les partisans de «OT 2020» ont généralement émis des opinions favorables sur le Ils ont salué le “rollazo” que l’extriunfita transmet dans le clip vidéo.

