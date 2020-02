C’est ainsi que Maluma a réagi contre Shakira pour avoir chanté Blackmail dans le Super Bowl sans lui

Maluma a réagi immédiatement en apprenant que Shakira a chanté sans lui la chanson “Blackmail” qui, ensemble, a joué à l’origine.

5 février 2020

Malgré que Shakira Il portait sur la scène du Super Bowl pour chanter ses chansons “plus hit”, parmi lesquelles “Blackmail” a souligné que dans la version originale chante avec Maluma, cette pitoyablement n’a pas été invitée à l’accompagner dans son spectacle de mi-temps.

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est l’un des moments les plus attendus pour tous les fans de ce sport américain.

Cependant, la puissance et la saveur latines ont retenti dans tout le stade et le public de Miami s’est déchaîné pour voir Shakira et Jennifer Lopez, qui a donné le meilleur en compagnie de la collaboration du reggaeton Mauvais lapin et JBalvin.

Les fans de Maluma ils n’ont pas hésité à se plaindre après avoir entendu un duo chanter pour Mauvais lapin avec le Colombien le sujet “Chantage”. Beaucoup ont protesté sur les réseaux sociaux parce que c’était Maluma qui a chanté en duo “Blackmail” avec Shakira à l’origine.

Malgré les plaintes et les mèmes dans les réseaux sociaux, Maluma Instagram n’était pas du tout ennuyeux, en fait, il a téléchargé une photo de sa télévision au moment exact où Shakira il a chanté et dansé “Chantage”, dans ses histoires il a placé:

“Chantage dans le Super Bowl”

Publication Instagram de Maluma

Bien qu’il n’y ait toujours aucune explication de pourquoi Maluma Ce n’était pas qui était présent, tout semble être en paix.

