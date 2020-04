C’est ainsi que Mario Castañeda a fait ses adieux au professeur Gus Rodríguez

Avec la nouvelle inattendue de la mort de Gus Rodríguez, non seulement les parents du nintendomaníaco se rassemblent pour se souvenir de lui. De plus, ses amis et admirateurs lui ont dédié quelques mots d’adieu. Mario Castañeda, le doubleur qui a joué Goku, dit au revoir à Gus en se souvenant de lui comme l’une des personnes les plus créatives qu’il ait jamais rencontrées.

Gus Rodríguez était, en plus d’une passion fervente pour les jeux vidéo, un grand écrivain qui a donné vie à des personnages attachants à la télévision mexicaine, ainsi que “l’une des personnes les plus créatives que j’ai jamais rencontrées”, selon les mots de Mario Castañeda.

Le grand Gus Rodríguez est devant nous. La mauvaise nouvelle continue. Repose en paix, Maître … !!!

Et il a partagé un selfie dans lequel les deux amis sont vus en souriant à la caméra.

Gus Rodríguez est décédé tôt samedi matin de causes non encore révélées, bien qu’il soit probable qu’elles soient liées à une maladie pulmonaire dont il souffrait depuis longtemps. Javier Rodríguez, fils de Gus, et Eugenio Derbez ont confirmé la nouvelle via leurs réseaux sociaux, et ont également profité de l’occasion pour dire au revoir au professeur Gus.

.