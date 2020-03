C’est ainsi que se déroule le gala improvisé «OT 2020» de l’Académie pour le coronavirus

* En développement

La crise des coronavirus a contraint l’industrie audiovisuelle à prendre des mesures strictes pour empêcher et arrêter son expansion., comme cela se produit dans d’autres secteurs. Lignes directrices gouvernementales appliquées par tous les programmes et séries télévisées afin de réduire les risques de contagion parmi ses employés. Cela a fait vivre ‘Operación Triunfo 2020’ ce dimanche 15 mars, l’un de ses galas les plus atypiques.

Noemí Galera et Roberto Leal dans le programme spécial «OT 2020» de l’Académie

Il ne devait pas en être ainsi. Dans un premier temps, le Gala 9 allait se dérouler à huis clos, sans public dans les tribunes et la fosse. Mais avant les nouvelles mesures annoncées par le Premier ministre, Pedro Sánchez, la possibilité de suspendre l’émission de talents Gestmusic et Télévision espagnole a été étudiée. Finalement, il a été décidé de transférer le programme à l’Académie, afin de minimiser le nombre d’employés, en ayant des caméras robotiques et en augmentant les précautions. Ces décisions ont conduit à l’un des versements les plus étranges de l’histoire du format, ainsi que ce gala «OT 2» avec des connexions en direct avec l’hôpital après un grave accident subi par les triomphes.

«#OTYoMeQuedoEnCasa», le nom de la spéciale qui rejoint l’initiative #YoMeQuedoEnCasa contre le coronavirus, a commencé dans la salle de répétition de l’Académie qui remplace l’ensemble habituel. Là, le présentateur Roberto Leal est apparu, comme d’habitude, mais cette fois de son domicile à Madrid à travers un moniteur. Dans la salle de répétition, les candidats étaient accompagnés de Noemí Galera, en tant que co-présentateur, ainsi que Manu Guix, Mamen Márquez, Laura Andrés, Ivan Labanda et Vicky Gómez, professeurs de l’Académie.

La situation surréaliste n’a cessé de générer de nombreux moments de plaisir en raison de pannes de connexion, de retard de signal ou de blagues entre l’équipe. “Je te vois ici, tu ressembles à Rajoy”, a plaisanté Galera en voyant le Loyal parler d’un plasma. Une fois de plus, le présentateur andalou a démontré une fois de plus son professionnalisme dans la sauvegarde de chaque situation malgré la perte du signal sonore de l’Académie.

Candidats au programme spécial «OT 2020» de l’Académie

Ce laissez-passer spécial pour le bus, où les candidats interprètent les chansons qu’ils avaient prévues pour le gala 9, n’a pas eu de jury dans la salle de répétition. Du moins, pas en personne. Pour empêcher l’entrée de personnel au sein de l’Académie, au-delà du personnel enseignant habituel et des candidats, Gestmusic a choisi de transférer les membres du jury sur le plateau où Noemí Galera interviewe généralement les expulsés dans ‘OT chat’. Un ensemble situé au rez-de-chaussée de l’Académie, dans le même bâtiment que le Parc Audiovisuel de Cataluña à Terrasa (Barcelone).

Nina et Miqui Puig, jury d’urgence

Nina et Miki Puig dans le programme spécial «OT 2020» de l’Académie

Et ce n’est pas le seul changement. Les précautions contre le coronavirus ont également contraint certains jurés à changer. Pour éviter les mouvements de Javier Llanos, Natalia Jiménez et Javier Portugués ‘Portu’ à Barcelone, il a été décidé de faire remplacer Nina et Miqui Puig comme remplaçants.

.