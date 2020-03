C’est ainsi que Star Wars a commémoré la Journée internationale de la femme

Alors que ce 8 mars une armée de femmes peintes en vert et violet a protesté dans différentes parties du monde pour rendre visible la violence contre elles … Star Wars Il a rejoint le mouvement pour se rappeler que dans d’autres parties de la galaxie, il y a aussi des femmes qui ont combattu.

Dans le compte Instagram de Star Wars, la franchise a rappelé chacune des femmes qui font partie de cette immense et ancienne saga. Alors que Star Wars n’a pas été très généreux avec l’inclusion des femmes dans son histoire depuis longtemps, car la plupart d’entre elles font partie de la nouvelle génération de la franchise, Il a pris soin de mettre de côté cet écart entre les sexes et a accru la participation des femmes.

Ainsi, avec une vidéo, il a rappelé aux femmes de Star Wars, y compris Rey (Daisy Ridley), la princesse Leia (Carrie Fisher), Padmé Amidala (Natalie Portman), Ahsoka Tano (Ashley Eckstein), Rose Tico (Kelly Marie Tran), Jannah (Naomi Ackie), Cara Dune (Gina Carano), Jyn Erso (Felicity Jones), Qi’ra (Emilia Clarke), Val (Thandie Newton), Asajj Ventress (Nika Futterman), Sabine Wren (Tiya Sircar), Zorii Bliss (Keri Russell), vice-amiral Holdo (Laura Dern), The Armorer (Emily Swallow), Fennec Shand (Ming-Na Wen), Hera Syndulla (Vanessa Marshall) et Captain Phasma (Gwendoline Christie).

Voici la vidéo:

Cependant, Comicbook a remarqué une énorme erreur dans la vidéo, car Star Wars a oublié de mentionner L3-37 (Phoebe Waller-Bridge) du spin-off Solo: A Star Wars Story. L3-37 est un personnage important car c’est un droïde mort en combattant pour les droits de son peuple.

L’avenir de la franchise Star Wars au cinéma est un mystère complet, après le dénouement de la saga Skywalker, avec Star Wars: The Rise of Skywalker. Pendant ce temps, la deuxième saison de The Mandalarian devrait sortir très prochainement via le service de streaming Disney +.

