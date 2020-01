C’est ainsi que ‘The Eternals’ de Marvel est connecté à ‘Avengers: Endgame’

La production sur The Eternals est actuellement en cours et nous avons déjà vu une bonne partie des photos de l’ensemble de la première sortie de Chloe Zhao dans l’univers cinématographique Marvel. Avec les photos du tournage, Marvel vient de publier un synopsis officiel du film, qui est l’un des premiers à lancer la phase 4 du MCU. Voici comment les Eternals se connectent à Avengers: Endgame.

Le casting de “The Eternals” de Marvel | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Marvel sort le synopsis de “The Eternals”

Scarlett Johansson’s Black

Widow est techniquement le premier film de la phase 4 du MCU, mais il faut

placer avant les événements de Fin du jeu.

Cela signifie que The Eternals sera

Le premier film de Marvel dans la phase 4 qui se déroule après Earth’s Mightiest Heroes

a battu Thanos (Josh Brolin).

Spider-Man: loin de chez soi a été le premier film à se dérouler après Fin du jeu, mais c’était techniquement le dernier film de la phase 3 du MCU.

Marvel a annoncé les dates de première de tous ses projets en phase

4 l’été dernier, mais jusqu’à présent, nous ne savions pas grand-chose sur l’intrigue de The Eternals. Selon nous

Got This Covered, le président de Marvel, Kevin Feige, a précédemment révélé que le

le film s’étendrait sur environ 7 000 ans, en commençant lorsque les personnages ont été

créé.

The Eternals propose de nouveaux héros passionnants dans le MCU, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements de Avengers: Fin de partie, une tragédie les force à sortir de l’ombre pour se retrouver contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, Les Déviants. pic.twitter.com/eNYHkZxUvv

– DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 14 janvier 2020

Nous sommes encore à 10 mois de la première de The Eternals, mais le synopsis perd

un peu de lumière sur l’histoire principale et le calendrier du projet. Le synopsis officiel

lit:

«The Eternals de Marvel Studios propose une

nouvelle équipe de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui

vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Suivant le

événements d’Avengers: Endgame, une tragédie inattendue les oblige à quitter

les ombres pour se réunir contre le plus ancien ennemi de l’humanité, les déviants. “

C’est ainsi que ‘The Eternals’ est connecté à ‘Endgame’

Le synopsis confirme qu’au moins une partie de The Eternals aura lieu après les événements de Endgame. Feige a également déclaré que les héros de The Eternals connaissaient les Avengers, il y a donc de fortes chances qu’ils soient référencés dans le film.

Au-delà de la chronologie, nous ne savons pas dans quelle mesure les événements de Fin du jeu joueront dans le scénario.

Il y a eu beaucoup de discussions sur le retour de Thanos à un moment donné, ce qui pourrait

rendre les choses très intéressantes.

Dans les bandes dessinées, Thanos est le fils de deux membres de The Eternals et possède le gène Deviants. Compte tenu du fait que les Deviants sont le méchant principal de The Eternals, il y a une chance qu’ils tentent de le ramener.

Il est également intéressant de noter que les déviants sont mentionnés comme

ennemi à l’humanité. Ceci est un léger changement par rapport aux bandes dessinées, où ils sont les

principaux protagonistes de The Eternals.

Que faisait «The Eternals» pendant «Avengers: Endgame»?

L’un des plus grands mystères de The Eternals est ce qu’ils étaient

faire pendant les événements dans Avengers: Infinity

Guerre et fin de partie. Comme synopsis

confirme, les super-héros existent depuis des siècles et savent tout sur la

Avengers.

Selon le résumé du film, ils ont choisi de rester cachés

tout au long de la guerre avec Thanos. Nous ne savons pas pourquoi ils ont décidé de rester en dehors de

le combat, en particulier compte tenu de la façon dont Thanos a anéanti la moitié de la vie dans le

univers.

Mais il semble que les déviants font quelque chose d’assez gros pour les sortir de leur cachette. Cela dit, nous ne savons pas non plus quelle partie du film se déroulera dans les temps modernes, il est donc possible que seule une petite partie se déroule après Avengers: Fin de partie.

Qu’est-ce que le synopsis a révélé d’autre?

En plus d’une courte intrigue, le synopsis a également répertorié l’intégralité du casting du film. Cela comprend la réalisatrice, Chloe Zhao, qui n’est que la troisième femme à diriger un film dans le MCU. Cate Shortland dirige Black Widow tandis qu’Anna Boden dirigeait Captain Marvel aux côtés de Ryan Fleck.

En ce qui concerne le casting, The Eternals présente certaines des stars les plus brillantes d’Hollywood. le

le film présentera Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden, Kumail

Nanjiani et Salma Hayek au MCU.

Des photos du tournage ont donné un aperçu de Jolie, Harington,

et Madden en action, mais nous avons hâte d’en voir plus alors que la production approche

proche. J’espère que Marvel a publié plus de détails sur l’intrigue dans les semaines et les mois

menant à la première du film.

The Eternals devrait sortir en salles le 6 novembre. Le prochain film de la gamme Marvel, Black Widow, sortira le 1er mai.