C’est ainsi que vous appliquez correctement les épices dans vos repas.

Utilisez correctement le épices et assaisonnements La cuisine est une compétence indispensable. Cependant, il est nécessaire de souligner que l’expérience et la connaissance de chaque saveur et intensité sont importantes pour savoir comment « assaisonner » dans chaque recette.

Pour commencer, vous devez cueillez les épices. Bien que nous croyions en principe qu’ils sont tous nécessaires parce que chacun « a quelque chose de spécial », il est préférable de commencer par quelques-uns, mais les plus basiques, ceux que vous aimez le plus de vos plats préférés.

La façon dont les épices sont utilisées dans la cuisine diffère quelque peu de celles herbes aromatiques. Les épices ont généralement besoin d’un Petit gros pour développer leur saveur, mais attention, ils peuvent facilement brûler s’ils sont laissés à des températures élevées trop longtemps.

Une autre façon d’utiliser les épices est de les faire cuire à feu doux dans certains liquideque ce soit de l’eau, du bouillon ou de la sauce. Il est également important que vous soyez prudent avec la quantité que vous ajoutez et ainsi, évitez que le résultat soit très amer.

Les épices les plus courantes sont:

Anis: offre un goût sucré à la nourriture. Il est utilisé dans la cuisine asiatique pour aromatiser les pains, les boissons chaudes et le porc et le poulet.

Cardamome: avec un arôme intense et chaud et des notes épicées et douces. Il est utilisé dans les gâteaux, les plats à base de riz et les puddings sucrés. Puisqu’il est solide, il faut l’ajouter petit à petit.

Poivre de Cayenne: C’est une poudre épicée à base de piments tropicaux. Peut être utilisé dans des salades de poulet et de légumes à l’orientale.

Cannelle: C’est une croûte parfumée avec une saveur douce, boisée et fruitée. Il est d’usage de l’utiliser dans des plats sucrés, mais il peut également être utilisé pour donner une touche de saveur aux ragoûts, soupes, currys salés et boeuf.

Ongles: Ils donnent une saveur douce et épicée à nos plats. Il peut être utilisé dans les pâtisseries, les viandes fumées, les cornichons, les sauces, les aliments crus et autres boissons. Ayant une saveur intense, il est recommandé de les utiliser avec modération.

Graines de coriandre: Ce sont des graines séchées de la coriandre, mais leur saveur nous rappelle d’autres ingrédients naturels tels que la sauge, le citron et le cumin. Il est utilisé dans les currys, les soupes et les boissons spéciales telles que le vin chaud.

Cumin: offre une saveur chaleureuse à nos plats. Populaire dans les currys, les poudres de piment et les épices pour faire une sauce barbecue.

Curry: C’est un mélange d’épices en poudre qui varie selon les régions. Il comprend généralement de la coriandre, du cumin, du curcuma, du gingembre, de la moutarde, de la cannelle, des clous de girofle, de la cardamome, des piments et du poivre noir; pour cette variété, c’est qu’il offre une saveur épicée. Il peut être utilisé pour préparer du bœuf, du poisson, de l’agneau, du veau et des pommes de terre.

Fenouil: donne une saveur de réglisse douce et lisse aux aliments. Il peut être utilisé pour aromatiser des plats tels que le poisson, les sauces, les boulettes de viande et les saucisses.

Gingembre: Doux et épicé, le gingembre peut être utilisé pour les pâtisseries sucrées, mais il est également délicieux dans les soupes et les ragoûts avec du poulet, les currys, les frites asiatiques, les viandes et les compotes.

Noix de muscade: Avec une saveur chaude, épicée et sucrée, nous vous suggérons de l’utiliser dans des plats épicés sucrés tels que la crème anglaise. Il peut également être combiné avec des légumes comme le brocoli et les champignons.

Safran des Indes: Chaud et terreux, il est utilisé pour ajouter une couleur jaune vif aux aliments. On le trouvera souvent dans les currys et dans les aliments marinés.