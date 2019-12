C'est ainsi que WhatsApp améliorera la sécurité de votre application

Parmi les différentes mises à jour de WhatsApp inclura dans votre candidature l'année suivante un navigateur interne. En plus de cela, cela vous fera gagner quelques instants, car les liens s'ouvriront dans la même application (quelque chose que vous avez sûrement vu dans d'autres applications telles que Facebook et Twitter), cette fonction améliorera la sécurité des applications. Et la bonne chose est que vous n'aurez rien à faire et vous remarquerez à peine le changement.

Les applications les plus populaires incluent leur propre navigateur interne afin que vous n'ayez pas à ouvrir un lien dans une autre fenêtre. Cela vous empêche de télécharger des logiciels malveillants, en plus de vous faire économiser quelques secondes dans lesquelles une autre fenêtre s'ouvrirait dans votre navigateur par défaut.

Lors de l'ajout d'un navigateur interne, une couche de sécurité supplémentaire est placée, car L'application a un certain contrôle sur le lien que vous souhaitez ouvrir et pourrait vous avertir d'un contenu malveillant.

WhatsApp prendra également cette mesure pour maintenir le trafic de votre application, car en ouvrant un lien externe dans votre navigateur interne, les utilisateurs restent dans l'application, au moins virtuellement. C'est ainsi que WhatsApp renforcera la sécurité de votre application et tout ce que vous avez à faire est de la maintenir à jour afin d'avoir toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations de sécurité.

