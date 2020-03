C’est arrivé! Alejandro Fernández met la main à Thalía et elle réagit comme ça

Thalía et Alejandro Fernández ont été exposés

28 mars 20208: 06 AM

Thalía est l’une des Mexicaines les plus connues et les plus célèbres aujourd’hui et c’est que son excellent goût et son talent l’ont aidée à traverser la frontière sans s’arrêter.

Rappelons que la chanteuse Thalía a une personnalité très spontanée qui l’a aidée à attirer des followers sans s’arrêter car elle tombe amoureuse de tout le monde.

Récemment, nous avons observé quelques photographies de Thalía avec Alejandro Fernández, qui nous a laissé bouche bée, comme nous pouvons voir comment d’un moment à l’autre, les deux artistes décident de se faire des câlins.

Ce qui est frappant, c’est qu’on nous a montré une proximité jamais vue auparavant car Alejandro n’a pas hésité à embrasser Thalía à tout moment. Quels bons amis!

Parmi les commentaires sur les images, nous mettons en évidence: “Comme ils sont beaux, je les aime tous les deux, ils sont fiers du Mexique” “Je le vois et je ne le crois pas, ils me rendent vraiment très heureux”

.