C’est arrivé! Greeicy Rendón le désordre avec un court court et vous voyez que bien ajusté

Greeicy ne cesse de nous étonner avec ses messages de son compte instagram.

26 février 2020

L’actrice colombienne Greeicy Rendón, qui s’est fait connaître après son rôle de Daisy O’Brian McLaren dans la célèbre série télévisée “Vampire Girl” et n’a depuis cessé de grandir avec l’actrice et chanteuse.

La jeune chanteuse avec seulement 22 ans est devenue l’un des personnages les plus importants du monde de la musique, car elle est tombée amoureuse de tous ses fans avec des chansons comme “Miniskirt”, “22” et “Destiny”.

Récemment, nous avons rencontré des photos sur son compte Instagram officiel, où nous pouvons observer la chanteuse portant un short serré et audacieux qui révèle certains de ses attributs féminins.

L’image dont nous parlons cite ce qui suit: “Vegas”. Apparemment, l’artiste se trouve dans la ville emblématique de l’Amérique du Nord. Une autre chose qui attire également l’attention de cette publication est le «Je l’aime bien» que l’actrice Ester Exposito lui a donné.

Parmi les commentaires que nous mettons en évidence: «Pourquoi demander plus si tu as tout, belle», «Belle femme, je t’aime de tout mon cœur», «Tu es ma lumière», «La plus belle fille!», «J’aime ta queue» et “mon Dieu”.

