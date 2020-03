C’est arrivé! Sebastián Yatra a fait cela à Tini Stoessel et à son anniversaire OMG!

Tini Stoessel a été impressionnée après que son petit ami Sebastián Yatra lui ait fait cela pour son 23e anniversaire.

31 mars 2020

La quarantaine a séparé les amoureux et partenaire du moment Sebastián Yatra y Tini StoesselMais cela n’empêche pas ce couple de continuer à s’aimer, au contraire, ils montrent de plus en plus combien ils s’aiment.

Le Colombien est à Medellín, tandis que Tini il le passe avec sa famille à Buenos Aires.

Il n’y a pas longtemps, c’était le 23e anniversaire de Stoessel Et Sébastien ne voulait pas l’ignorer, alors il a félicité sa petite amie avec une belle vidéo et une dédicace de rêve. Il est passé de romantique!

La publication a dépassé les 3 millions de Likes, et des centaines de followers n’ont pas hésité à féliciter TiniD’autres ont également commenté à quel point ils se voyaient tous les deux magnifiques, appréciant un amour profond et mutuel comme le leur.

Ils sont tout simplement magnifiques!

