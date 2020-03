C’est blanc et rond! La fille de papa Yankee leur a enseigné comme jamais auparavant

La belle fille de papa Yankee a finalement osé le faire.

Jesaaelys Ayala, la fille de Papa YankeeIl a encore une fois impressionné tout le monde avec ses photos Instagram originales.

Bien qu’étant la fille d’une des légendes du genre urbain, Jesaaelys il y a quelques années, il a décidé de se faire connaître tout seul et avec beaucoup de sacrifices.

La plus belle fille de Papa, elle a attiré l’attention de tout le monde en particulier pour son changement de poids radical et, en plus, cette jeune fille a appris l’art du maquillage professionnel et sur son compte Instagram, elle révèle ce que sont et comment ses trucs sont.

Bien que la famille Ayala Gonzáles est en quarantaine pour des raisons évidentes, la fille de l’interprète de “Calmly” n’a pas hésité à profiter du temps et apprendre à ses adeptes à se maquiller de façon inhabituelle.

Quel beau résultat angélique!

