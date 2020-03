C’est ce qui arrive à Netflix en avril

Le temps a passé et nous avons presque atteint le mois d’avril où est célébrée l’une des dates les plus importantes et les plus belles, à savoir la Journée des enfants. Et puisque nous en avons tous un à l’intérieur qui aime les films et les séries, qu’ils soient animés ou non, nous vous laissons ici avec tout ce qui arrive sur Netflix pour le mois d’avril.

Parmi les faits saillants est le Partie 4 de La Casa de Papel, l’une des productions espagnoles et internationales les plus populaires qui montrera de nouvelles facettes de ses personnages principaux au milieu du chaos qui a été généré dans le dernier épisode. Des films comme Forrest Gump avec Tom Hanks, connaissez-vous Joe Black? avec Brad Pitt et même un classique des années 80, le club des 5. Tout cela sans oublier l’arrivée de Productions du Studio Ghibli mois par mois.

Ici Nous vous laissons tous les titres:

Séries

The Paper House: Part 4 (3/4/2020)

Plus d’une vie est en danger. Le plan du professeur commence à s’effondrer, et les voleurs font face à des ennemis à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque d’Espagne.

The Flower House: Saison 3 (23/04/2020)

La troisième saison de la série de comédie noire sur une famille riche à Mexico avec des secrets.

Trois mètres au-dessus du ciel (29/04/2020)

Inspirée des livres de Federico Moccia, cette série suit une fille qui aspire à quitter sa ville et à voir le monde. Il rencontre donc Ale, un motocycliste.

Nailed It!: Saison 4 (1/4/2020)

Retrouvez vos hôtes bien-aimés et vos échecs culinaires préférés dans une nouvelle saison de Nailed It!, Le spectacle où l’intention est ce qui compte!

The Last Kingdom: Saison 4 (26/04/2020)

Alors qu’Eduardo et Aethelflaed se disputent sur l’avenir de Mercia et le rêve de son père d’une Angleterre unie, Uhtred cherche à retrouver son droit d’aînesse.

Je n’ai jamais (27/04/2020)

Série humoristique sur un adolescent amérindien qui traverse la difficile transition vers l’âge adulte. Inspiré par l’enfance de Mindy Kaling elle-même.

L’Évangile de minuit (20/04/2020)

Inspirée du podcast Duncan Trussell Family Hour, cette série animée suit un annonceur qui parcourt la galaxie à la recherche du sens de la vie.

After Life: Beyond My Woman: Saison 2 (24/04/2020)

Bien qu’il continue de pleurer Lisa et qu’il lui soit difficile de tourner la page, Tony montre un peu de compassion et commence à mieux s’entendre avec ceux qui l’entourent.

L’ingrédient secret: le cannabis (20/04/2020)

Les chefs s’affrontent pour faire exploser des hôtes et des invités spéciaux avec la meilleure cuisine de cannabis à travers des délices aux herbes, au THC et au CBD.

Le dragon: le retour d’un guerrier – Saison 2 (17/04/2020)

Héctor suit l’exemple du meurtre de sa sœur. Miguel prévoit d’introduire un nouveau médicament et Valentin utilise Chisca pour voler le prototype.

De Sunderland à la mort: saison 2 (1/4/2020)

Après deux saisons consécutives d’échec, Sunderland espère que la chance changera face à une nouvelle étape dans la troisième division du football anglais.

The Walking Dead: Saison 9 (15/04/2020)

Après la guerre, Rick espère que les survivants pourront surmonter leurs différences. Mais les dangers qui se cachent menacent la fragile paix atteinte.

Les films

Mission de sauvetage (24/04/2020)

Tyler Rake (Chris Hemsworth) est un mercenaire intrépide dont la prochaine mission impossible est de sauver le fils d’un criminel international qui est derrière les barreaux.

Mensonges dangereux (30/04/2020)

À sa grande surprise, un soignant hérite des biens de son patient, mais tant de richesse apporte une toile de secrets qu’elle la rattrapera bientôt entre danger et trahison.

La Maison du papier: le phénomène (3/4/2020)

Film qui révèle comment et pourquoi The Paper House a déclenché une étincelle d’excitation à travers le monde autour d’un adorable groupe de voleurs et de leur professeur.

Amour, mariage. Aléatoire (4/10/2020)

Dans différentes versions du même jour, Jack va au-delà pour gérer les invités difficiles, le chaos rampant et les romances possibles au mariage de sa sœur.

Sergio (17/04/2020)

Après l’invasion d’EE. USA en Irak, le diplomate de l’ONU Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura) exécute la mission la plus trompeuse de sa carrière.

Le silence du marais (22/04/2020)

Un auteur de romans policiers est impliqué dans une affaire d’enlèvement après avoir découvert les liens entre les politiciens et la mafia locale à Valence, en Espagne.

Café et kareem (3/4/2020)

Coffee, un flic strict de Détroit, veut juste s’entendre avec le fils troublé de sa petite amie, mais finit par découvrir un complot criminel dangereux.

L’héritage dans les os (17/04/2020)

Dans cette suite de The Invisible Guardian, l’inspecteur Amaia Salazar enquête sur un suicide lié à un cas de meurtre majeur qu’elle a résolu dans le passé.

Le combat stellaire (4/10/2020)

Après avoir découvert un masque magique avec des pouvoirs spéciaux, un fan de la WWE fait face à un rival intimidant dans une compétition de lutte et provoque une agitation phénoménale.

Vie scolaire (4/10/2020)

Dans l’un des quartiers les plus pauvres de Paris, une conseillère travaille avec des étudiants défavorisés, face à ses propres défis.

Queue de tigre (10/04/2020)

À New York, Grover (Tzi Ma) réfléchit à l’amour de son passé et à son départ de Taïwan alors qu’il tente de renouer avec sa fille.

Stagiaire mode (1/4/2020)

Qui a dit que la vie se terminait à la retraite? Pour Ben, à 70 ans, une nouvelle aventure commence. Et pour son jeune patron aussi.

Le club des cinq (10/4/2020)

L’athlète, l’intellectuel, le délinquant, la princesse et le rare brisent les barrières sociales du lycée lorsqu’ils passent un samedi puni.

Connaissez-vous Joe Black? (4/10/2020)

Quand la mort vient pour un grand magnat, il lui fait une offre: l’héberger pour qu’il ait des “vacances” parmi les vivants, en échange de quelques jours d’existence.

Forrest Gump (1/4/2020)

Tom Hanks est Forrest Gump, un homme naïf qui se trouve être au milieu de presque tous les événements majeurs des années 1960 et 1970.

Une dame sur roues (1/4/2020)

Après lui avoir offert un parking à l’entrée de sa maison, le dramaturge Alan tisse un curieux lien avec Miss Shepherd, un clochard grincheux mais agréable.

Le séducteur (4/12/2020)

Pendant la guerre civile, un soldat de l’Union blessé se réfugie dans une école pour femmes du Sud et doit faire face à un climat de tensions sexuelles et de conflits internes croissants.

Atomique (4/12/2020)

Suite au meurtre d’un espion, l’agent du M6 Lorraine Broughton se lance dans une mission dangereuse: récupérer une liste d’agents doubles et découvrir le traître.

Seulement toi (1/4/2020)

Faith, sur le point de se marier, se rend en Italie à la recherche de son âme sœur après un appel fortuit d’un homme dont le nom, comme on lui a dit quand elle était enfant, est celui de son futur mari.

Barry Seal: seulement en Amérique (26/04/2020)

Un pilote de contrebande devient informateur puis utilise ses relations avec le gouvernement pour faire le trafic de cocaïne pour Pablo Escobar.

Guerre des mondes (1/4/2020)

Un docker divorcé devient le père protecteur qu’il n’a jamais été lorsqu’une flotte de vaisseaux spatiaux terrorise la Terre.

Le dictateur (1/4/2020)

Cette comédie raconte les efforts glorieux du général Aladeen pour opprimer le peuple de Wadiya et lutter contre la démocratie.

Vivre la nuit (1/4/2020)

Pendant la saison sèche de la Floride, le fils d’un policier fait son chemin dans le monde souterrain, où il se fait plusieurs ennemis puissants.

Viande crue (1/4/2020)

Un enseignant qui a une liaison érotique avec un policier enquêtant sur la mort d’une jeune femme commence à soupçonner l’implication de son amant dans le crime.

Focus: Maîtres de l’arnaque (16/04/2020)

Trois ans après avoir mis fin à une liaison avec son protégé, la fraudeuse Nicky Spurgeon la trouve de l’autre côté de sa nouvelle fraude élaborée.

Fou de toi (23/04/2020)

Lors d’une fête, Lucas rencontre Lina, la cousine de son patron. Fou amoureux, il se rend à Medellín pour la conquérir … et sa famille.

Afrique à moi (04/10/2020)

Une Danoise se livre à un mariage de complaisance avec un baron coureur de jupons. Mais quand ils déménagent à Nairobi, elle tombe amoureuse d’un chasseur libre d’esprit.

Documentaires et spéciaux

Chris D’Elia: No Pain (14/04/2020)

À Minneapolis, Chris D’Elia prend le relais pour proposer des réflexions sur l’autocensure, les dauphins gênants et les mutants aux pouvoirs inutiles.

Condamnation et rachat: le cas de Cyntoia Brown (29/04/2020)

La condamnation à perpétuité de l’adolescente Cyntoia Brown soulève des questions sur son passé, sa physiologie et la loi même qui jette le doute sur sa culpabilité.

Les problèmes de la chimie (1/4/2020)

Les crimes choquants de deux chimies paralysent le système judiciaire d’un État et brouillent les voies de justice pour les avocats, les fonctionnaires et les détenus.

The Iliza Shlesinger Sketch Show (1/4/2020)

Iliza Shlesinger ouvre une fenêtre sur l’expérience féminine et apporte une tempête de grêle avec des personnages absurdes et des critiques sociales irrévérencieuses.

Maurício Meirelles: Le chemin du chaos (16/04/2020)

Le comédien brésilien Maurício Meirelles propose un stand-up spécial direct de São Paulo.

Enfants et famille

Les héros de l’apocalypse: livre 2 (17/04/2020)

Jack, June, Quint et Dirk se sont lancés dans une mission pour chasser les zombies, reprendre leur ville et peut-être enfin gagner leur place parmi les populaires.

Spirit: Riding Free – Académie d’équitation (3/4/2020)

Un nouveau chapitre commence pour Lucky et ses amis, qui quittent Miradero pour aller vivre et étudier à la prestigieuse Palomino Bluffs Riding Academy.

Les frères Willoughby (22/04/2020)

Leurs parents leur ont laissé une baby-sitter et un tas de titres à l’ancienne. Le monde moderne, c’est parti! Film d’animation avec Ricky Gervais en tant que producteur exécutif.

Stuart Little 2: l’aventure continue (15/04/2020)

La charmante petite souris Stuart et son frère humain George parviennent à s’élever dans cette deuxième partie des histoires du petit animal populaire.

Petit pied: A la recherche de la vallée enchantée (04/10/2020)

Un petit brontosaure est laissé seul dans la vie après un terrible tremblement de terre et rejoint un groupe de petits dinosaures essayant de survivre.

Barbie Dreamhouse Adventures: Allez, Team Roberts!: Saison 1 (17/04/2020)

Pendant que la famille Roberts se rend au Costa Rica pour enquêter sur une légende de la sirène, Barbie prend un emploi d’été dans un parc aquatique avec un patron exigeant.

Manga

Hi Score Girl: Saison 2 (4/9/2020)

Ils ont parcouru un long chemin, pratiquant des jeux de combat d’arcade en cours de route. Maintenant, Haruo, Akira et leurs amis doivent affronter le dernier niveau.

Dragons à la dérive (30/04/2020)

L’équipage du Quin Zaza se prépare pour une chasse, et les dragons dominent le menu. S’ils échouent, la faim sera le moindre de leurs problèmes.

Murmures du cœur (1/4/2020)

Après avoir appris que quelqu’un du nom de Seiji lui avait déjà emprunté les mêmes livres, Shizuku, un lycéen, part à sa rencontre.

Ponyo et le secret de la petite sirène (1/4/2020)

Sosuke, un garçon de 5 ans, se lie d’amitié avec une petite princesse de poisson nommée Ponyo, qui veut désespérément être humaine.

L’étonnant château des clochards (1/4/2020)

Sophie est une adolescente qui travaille dans un magasin de chapeaux dans une ville comme beaucoup, mais sa vie prend un tour complet lorsqu’une sorcière la transforme en vieille femme.

La colline des coquelicots (1/4/2020)

Alors que tout le pays se prépare pour les Jeux olympiques de Tokyo, Shun, un journaliste de l’école, tente de sauver un bâtiment que les autorités progressistes veulent démolir.

La guerre des ratons laveurs (1/4/2020)

La modernisation pousse les ratons laveurs des collines de Tama à quitter leurs maisons. Maintenant, ils doivent utiliser leur capacité de transformation magique pour la contre-attaque.

Le vent se lève (1/4/2020)

L’animateur Hayao Miyazaki raconte une histoire de plusieurs décennies inspirée de la vie de Jirô Horikoshi, concepteur du Zero, un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale.

La mémoire de Marnie (1/4/2020)

Anna est obligée de passer l’été dans une ville balnéaire, où elle se lie d’amitié avec une mystérieuse fille blonde qui vit dans un manoir presque abandonné.

Violet Evergarden: l’éternité et la poupée de mémoire automatique (14/04/2020)

Violet arrive dans une école de femmes pour enseigner l’héritière d’une famille noble qui est très pessimiste quant à son avenir et qui ne ressent pas le moindre attachement pour son professeur.