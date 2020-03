“C’est chez des anonymes qui sauvent les animaux au jour le jour”

Le programme avec Frank Cuesta dans DMAX, «Wild Frank», revient avec une autre saison, mais cette fois, il sera plus spécial que jamais, car rendra hommage au plus grand diffuseur environnemental espagnol de l’histoire, Felix Rodríguez de la Fuente. La date ne pourrait pas être plus appropriée, ce dimanche 8 mars, puisque ce mois marque 40 ans de sa mort.

Frank Cuesta dans «Wild Frank: l’héritage de Felix»

“Felix est la personne qui a éveillé ma curiosité sur la façon dont les animaux sont”, avoue Frank Cuesta dans la présentation de «Wild Frank: l’héritage de Felix», où étaient également présents le directeur général de DMAX, Antonio Ruiz et Carolina Cubillo, directrice générale de Molinos de Papel. Les trois ont confirmé que c’était un projet auquel ils pensaient depuis un certain temps, mais comme le 14 mars est l’anniversaire de la mort du diffuseur à succès. “Félix a été un pionnier et s’est retrouvé avec de nombreux tabous sur les animaux de notre pays”, souligne Ruiz.

Le programme se concentrera sur le présent et l’avenir de dix des espèces les plus connues à l’époque de Félix et mettre en contexte comment ils sont actuellement. Les principaux animaux sont: le faucon, le vautour barbu, le hibou grand-duc, le vautour noir, l’aigle royal, le renard, l’ours, le lynx ibérique, le lirón soigné et le loup ibérique. Ce dernier sera important, car Félix avait une relation “très spéciale” avec cette espèce: “Il a créé une méthode de travail avec les loups pour les apprivoiser à l’état sauvage et grâce à cela il y a des gens qui ont ensuite pu travailler avec eux ici . Il a réussi à arrêter d’être de la vermine et à arrêter de chasser pour de l’argent, et cela au sein d’une dictature », explique Cuesta.

Le véritable héritage

Ce que nous verrons sera une fusion entre les deux écologistes, ce que la directrice du producteur derrière “Wild Frank” admet craindre un peu: “Nous avons eu la modestie et la prudence que Félix Rodríguez de la Fuente est une personne très respectée dans le pays et le mettre main dans la main avec Frank était un défi, parce que les deux ont un discours différent “, explique-t-il, bien qu’il précise:” Tous deux partagent un amour pour les animaux “.

Cependant, cet amour pour les animaux, dans le présent, ne se reflète pas seulement dans Cuesta, quelque chose que le présentateur lui-même voulait montrer: “En Espagne, il y a des centaines et des centaines de Félix Rodríguez de la Fuente anonyme et c’est son véritable héritage; ce sont les gens qui en valent vraiment la peine. “

