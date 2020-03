C’est chouette! Découvrez comment Luisito el Chido a participé aux Spotify Awards

Le youtuber mexicain Luisito Comunica était un invité spécial pour présenter les Spotify Awards et ne pourrait pas être plus beau

6 mars 2020

Le célèbre youtuber mexicain Luisisto Comunica Il parvient toujours à nous surprendre par la façon dont il apparaît sur son profil Instagram officiel.

Avec chaque nouvelle publication de Luis le Chido Nous savons qu’il essaiera de nous surprendre avec certaines de ses farces … Et pour preuve, nous pouvons le visualiser habillé en “quinceañera”.

Mais sans aucun doute, cette occasion a été tout à fait le contraire, puisque le célèbre est apparu plus beau et plus beau que jamais, nous a grandement surpris par sa tenue.

Luisito Comunica Il a visité un pull noir à manches courtes avec le même pantalon de couleur, à cela il a également ajouté des chaussures de tennis blanches et une veste rouge spectaculaire avec des dessins noirs Dieu avait l’air divin!

Sa chérie ne pouvait pas lui montrer mieux … Sans aucun doute, nous aimons voir Luisito Comunica dans ses deux facettes.

