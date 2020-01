“C’est Clown Sh * t pour moi”

Elle a dit qu’il ne l’avait même jamais rencontré.



Après des mois de spéculation, le Trick & Trina Morning Show est en direct. Nous ne recevrons peut-être pas de projet conjoint de ces deux-là, mais les amis et collaborateurs de longue date sont maintenant co-animateurs radio. L’un de leurs premiers invités était la chanteuse K. Michelle à qui on a demandé son avis sur le single “Rap Up 2019” du rappeur Uncle Murda.

À la fin de chaque année, Uncle Murder laisse tomber une piste qui résume les plus grandes controverses de l’année. K. s’est retrouvée incluse après qu’Unc a partagé son mécontentement avec ses commentaires concernant le fait d’être heureux de la libération de Tekashi 6ix9ine. Murda l’a appelée quelques noms et a rappé sur son vagin, et dans une interview avec Hot 97, il a expliqué pourquoi il était si dur avec elle.

“Je pensais que c’était un peu farfelu quand je l’ai vue faire ça cette fois-ci”, at-il dit. “Elle était juste comme, ‘Il ne m’a pas sniffé, je suis content qu’il rentre à la maison’, des trucs comme ça. C’était un peu faible. En fait, je connais des gens qui sont enfermés sur le bordel ringard que Tekashi a fait . Moi et elle ne s’aiment pas vraiment de toute façon. C’est ma faute. Je ne vais pas m’asseoir ici et agir comme elle l’a fait. “

Pendant ce temps, K. Michelle a offert son côté des choses avec les icônes du rap de Miami, Trick et Trina. “Il ne m’a jamais rencontré un jour”, a déclaré le chanteur. “Je ne me suis jamais rencontré. Je n’ai jamais été dans la même pièce. Rien. Certaines choses ne sont tout simplement pas des gangstas. Je ne les divertis pas. C’est comme s’il le ferait chaque année, quel que soit le coup de pied qu’il en tirerait ou quoi que ce soit, mais je sais pour un fait ce que c’est. Il ne m’a jamais rencontré. ” Trick Daddy a déclaré que les femmes et les enfants étaient interdits.

“Il suffit de cueillir une femme noire sans aucune raison pour laquelle vous ne savez rien, juste pour que vous puissiez obtenir des clics et vous l’avez déjà dit, puis dites:” Je vais coucher avec elle cependant. ” Comme, ce genre de chose, c’est du clown pour moi. Alors Imma vous laisse continuer à être un clown et je suis juste une femme ici qui gagne beaucoup d’argent. “

Trina a ajouté que les hommes deviennent fous lorsqu’ils voient une femme au pouvoir. “Pas de garçons eff en 2020”, a déclaré Trina. Puis K. a répondu de façon confuse, “Qui attend toujours un contrat d’enregistrement.” Écoutez “Rap Up 2019” et regardez le clip de K. Michelle ci-dessous.

