– C’est comme ça que la fille de Lucero et Manuel Mijares, Lucerito, s’amuse

Bien que Lucerito, la fille de Lucero y Manuel Mijares, a cherché à rester à l’écart du public et n’a pas de réseaux sociaux, il ne manque pas de quelqu’un qui révèle ce qui se passe dans sa vie et dans son quotidien, à travers quelques vidéos et divers instantanés. Maintenant, certaines photos ont été publiées où pour la première fois il est vu avec des amis et comment il s’amuse.

Dans les images, certaines en couleurs et d’autres en noir et blanc, vous pouvez voir la fille s’amuser à différents moments où elle se divertit avec son groupe d’amis. Ce qui est commun, c’est que dans toutes les cartes postales, elle est toujours très souriante et s’amuse avec style.

L’une des publications sur le compte Instagram, sous le nom de luceritomijaresfan, montrait la plus jeune fille des chanteurs avec un ami dans un endroit enneigé; les deux portent des vestes et s’embrassent en prenant un selfie.

Dans une autre publication, Lucerito, 15 ans, est prise dans ses bras par une autre jeune femme; Elle portait une robe couleur vin, tandis que sa compagne portait une robe noire et des baskets blanches.

Les amis ont posé devant l’objectif de la caméra avec un grand sourire d’une oreille à l’autre. Il convient de noter que Lucerito s’est démarqué car il est identique à celui de sa mère et aux boucles de son père, le chanteur mexicain de 62 ans.

D’un autre côté, sur une autre photo, la fille des artistes a été représentée avec une autre personne et les deux s’unissent pour former un cœur.

Les photographies ont généré différents commentaires des utilisateurs du réseau sur Lucerito Mijares Hogaza et peuvent être lues dans la zone des différents messages de flux. «Belle fille, je t’ai entendu chanter avec ton papa et je peux te dire que tu as une belle voix, tu l’as définitivement héritée de tes parents. Je suis du temps de ta mère talentueuse et j’ai toujours aimé sa voix et ses chansons “, a écrit un adepte.

D’autres flattent son sourire, ses gros cheveux bouclés, la ressemblance avec ses parents et son talent vocal, que nous avons déjà pu constater à travers les profils sociaux de ses parents.

Début février, Lucero Elle a célébré que sa plus jeune fille, Lucerito, a accompli ses 15 premières années de vie, pour lesquelles l’artiste a voulu la féliciter publiquement et a profité de l’occasion pour partager une photographie tendre et inédite avec la “lumière de sa vie”, où les deux apparaissent avec un sourire sur le visage.

Le 2 février, la chanteuse s’est tournée vers son compte Instagram pour dédier quelques mots émouvants à sa fille, qui vit aux États-Unis.

«La lumière de ma vie; ma belle Star, aujourd’hui elle a 15 ans », a commencé le message de l’actrice également.

«Je me sens si fière, pleine et heureuse de savoir que je suis la mère la plus chanceuse de cette merveilleuse femme dans tous ses aspects. Je t’aime de tout mon être. Merci d’être ma fille, que Dieu vous bénisse toujours, mon précieux amour! Puissiez-vous être infiniment heureux! »Étaient les mots émouvants que le Mexicain a partagés avec la belle carte postale.

Bien que l’on ne sache pas si la chanteuse s’est rendue dans le Massachusetts, l’endroit où Lucerito étudie, pour célébrer son anniversaire, la chanteuse a décidé de partager avec ses disciples la photographie en noir et blanc qui a ému ses fans, car sa petite fille a grandi .

Bien que Lucerito ne vit pas dans le même pays que ses parents, elle est particulièrement proche de sa mère et de son père, qui n’hésitent pas à se vanter des succès de la jeune femme chaque fois qu’ils en ont l’occasion.

Lucero et Mijares ont respecté la décision de leurs enfants de ne pas vouloir être des personnalités publiques, l’ex-partenaire l’a déclaré à plusieurs reprises aux médias, de sorte qu’ils partagent rarement des photographies dans lesquelles ils apparaissent ensemble et quand ils le font, faire sensation sur les réseaux sociaux.

