C’est comme si ‘Jaws’ rencontre ‘The Thing’ – / Film

Avec les nouvelles du coronavirus qui font la une des journaux, les craintes d’infection sont à un niveau record – avec une attention particulière accordée récemment à la mer, au point où le Département d’État a récemment averti les Américains d’éviter les navires de croisière. Ce qui rend Sea Fever soit le pire ou le meilleur film possible à regarder en ce moment, car il implique plusieurs personnages pris au piège en mer et inquiets de tomber malades d’une forme de vie inattendue. Le résultat final ressemble à un croisement entre Jaws et The Thing, qui devrait immédiatement attirer l’attention. Regardez la bande-annonce de Sea Fever ci-dessous.

Bande-annonce de la fièvre de la mer

Dans Sea Fever, «Siobhán est une étudiante en biologie marine qui préfère passer ses journées seule dans un laboratoire. Elle doit endurer une semaine sur un chalutier de pêche en lambeaux, où elle est misérablement en désaccord avec l’équipage soudé. Mais dans l’Atlantique profond, une forme de vie insondable piège le bateau. Lorsque les membres de l’équipage succombent à une étrange infection, Siobhán doit surmonter son aliénation et son anxiété pour gagner la confiance de l’équipage, avant que tout le monde ne soit perdu. »

Le film, qui a été écrit et réalisé par Neasa Hardiman, étoiles Hermione Corfield, Connie Nielsen, et Dougray Scottet semble convenablement intense. Sea Fever a joué à la fois au TIFF et au Fantastic Fest, mais je l’ai raté aux deux endroits. Cela dit, je n’ai entendu que de grandes choses sur ce film. Critique de / Film, Jason Gorber a écrit:

La fièvre de la mer est tout à fait le hic, un film qui aurait facilement pu couler sous la présomption narrative et flotte au-dessus de nombreux films de son acabit. Le fait qu’il s’agisse d’un premier long métrage est d’autant plus excitant que Hardiman est immédiatement devenu un cinéaste fort à regarder. C’est un film intime avec de grandes idées, un petit bateau flottant sur un océan géant, et la découverte extraordinaire au cœur du récit est compensée par le sentiment en tant que cinéphile que nous voyons un réalisateur talentueux remonter à la surface, coller ses vrilles dedans, et remodelant nos espérances pendant que nous embarquons pour le voyage.

La fièvre de la mer arrive 10 avril 2020, avec des aperçus nationaux 7 avril dans les magasins Alamo Drafthouse participants.

