C’est déclaré! Natti Natasha dédie une chanson à Daddy Yankee et il a réagi comme ça

Son amour s’est fait sentir

27 janvier 2020

Natti Natasha est une chanteuse qui a laissé le nom de son pays haut, parce que toutes ses chansons jouent sans arrêt sur les grandes stations, c’est pourquoi nous parlerons d’elle cette fois.

Il semble que le chanteur Daddy Yankee ait volé le cœur du chanteur, car depuis quelque temps il est lié et non seulement avec lui, mais aussi avec le chanteur Romeo Santos.

Et comme si cela ne suffisait pas, le cœur de Natti est très dévoué, c’est pourquoi il a dédié une chanson qui a laissé tout le monde la bouche ouverte, personne ne s’y attendait, tout était inattendu.

La chanson se lit comme suit: «J’avais un copain papa était son nom, il le savait, l’appeler était ma loi, je reconnais ses baisers, mais avec le vent qu’il a laissé, il guérit ma douleur Oh, papa Oh, papa Oh, papa Oh, papa Mi le cœur est dans un cercueil qui le fait revivre, si ce n’est vous?

“Mon corps crie pour toi. J’ai besoin de toi. Ton silence est un bruit que je ne supporterai jamais.” Non, non, non, non. Il guérit ma douleur. Je courais librement, un tigre m’a chassé pour une proie pour toi.

