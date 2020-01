C’est fondamentalement Daniel Radcliffe avec Gun Hands – / Film

Dans Guns Akimbo, Daniel Radcliffe joue un perdant qui se réveille avec des fusils boulonnés physiquement à ses mains (oui, vraiment). Non seulement cela, mais son personnage est chargé de tuer un assassin lors d’une émission en direct sur Internet.

Les points pour l’originalité doivent aller à l’auteur / réalisateur Jason Lei Howden pour ce film à l’air dérangé. S’il vous arrive d’avoir passé les dernières minutes à vous demander si vous devriez prendre une gorgée de Red Bull pour obtenir une décharge d’énergie, peut-être regardez simplement cette nouvelle bande-annonce à la place – elle aura probablement l’effet souhaité.

Guns Akimbo Trailer

Rappelez-vous le film 2007 Clive Owen Shoot ‘Em Up? Je reçois des vibrations similaires de ce film, mais peut-être aussi mélangées avec quelque chose comme Nerve ou The Running Man. C’est le type de film que j’aurais été excité de voir quand j’étais à la fin de l’adolescence ou au début de la vingtaine, mais je ne peux pas me résoudre à m’exciter maintenant, parce que je n’ai plus le tempérament pour ça.

Et cela n’aide pas que les premières critiques du film ne soient pas exactement brillantes. / Jacob Hall, du film, a un jour appelé Guns Akimbo “Scott Pilgrim for assholes”. Lors du Fantastic Fest de l’année dernière, il a écrit que même s’il était finalement déçu par le film, il trouverait certainement un public:

Guns Akimbo joue une note et il la joue sans arrêt pendant 90 minutes, ne trouvant jamais un nouveau ton, n’explorant jamais une nouvelle vallée et martelant cette note jusqu’à ce que vos oreilles saignent. Le résultat est finalement moins Edgar Wright et plus comme Crank and Gamer. Si cette seule note – une qui pue la dépravation et le spray corporel Axe et la comédie du babillard vers 2006 – vous plaît, vous aurez probablement une explosion avec Guns Akimbo. Il y a un public pour ce film et on ne peut nier que l’action est mise en scène avec style et style. Ce film n’est pas une épave de train – c’est un assaut coordonné sur le bon goût et les sens et chaque choix est juste cela. Un choix. Ce film accomplit clairement ce qu’il avait l’intention de faire.

Dans sa critique du TIFF, / Contributeur du film, Marshall Shaffer a appelé le film pour ne pas aller assez loin avec sa messagerie thématique:

Howden reprend une partie de l’humour rusé de quelqu’un comme Verhoeven, mais il sape cette même comédie en se livrant aux plaisirs mêmes qu’il essaie de critiquer et de satiriser. Ce manque de conscience de soi pèse sur Guns Akimbo, qui veut être bien plus qu’un simple opus d’action de style jeu vidéo. S’il n’y avait pas le sentiment que Howden voulait que son film représente une classe d’action supérieure, peut-être qu’il n’y aurait plus ce sentiment de vide quand le générique roulera. Nous attendons cette critique de la façon dont la spectatrice passive permet aux formes violentes et fascistes d’arriver, et cela n’arrive jamais. Il y a un film d’action léger et divertissant qui aurait pu être un pur bonheur cinématographique si Howden avait mieux aligné ses ambitions avec ce qui fonctionnait à l’écran.

Voici la description officielle:

Le développeur de jeux vidéo ringard (Daniel Radcliffe) aime un peu trop remuer les choses sur Internet avec ses commentaires caustiques, incitatifs et antagonistes. Une nuit, il commet l’erreur de laisser tomber ivrogne un barbillon inflammatoire sur une émission de Skizm, un club de combat à mort illégal diffusé en direct au public. En réponse, Riktor (Ned Dennehy), le cerveau maniaque derrière le canal, décide de forcer la main de Miles (ou des mains, pour ainsi dire) et de le faire rejoindre le “plaisir”. Miles se réveille pour trouver de lourds pistolets boulonnés dans ses os, et apprend que Nix (Samara Weaving), la star à la gâchette de Skizm, est son premier adversaire.

Reprenant joyeusement des éléments de Scott Pilgrim contre le monde d’Edgar Wright, de la franchise Purge et de jeux vidéo comme Mortal Kombat, Guns Akimbo est hilarante, sombre, violemment violent et potentiellement – effrayant – prémonitoire. Le réalisateur Jason Lei Howden (Deathgasm) prédit un avenir qui pourrait nous attendre bientôt: des flux en direct capturés par drone, des compétitions de type UFC poussées à l’extrême et des plateformes de streaming en ligne utilisées pour le divertissement des gladiateurs dans le monde entier. Alors que Miles navigue dans le monde souterrain de Skizm, les enjeux – et les cotes – n’ont jamais été aussi élevés.

Guns Akimbo arrive en salles 5 mars 2020.

Articles sympas du Web: