C’est Jackie Chan Vs. Arnold Schwarzenegger dans la première bande-annonce de Iron Mask

Il ne fait aucun doute que Jackie Chan et Arnold Schwarzenegger sont deux des plus grands héros d’action du cinéma, et beaucoup se sont demandé ce qui se passerait si ces deux puissances se mettaient au coude à coude dans un long métrage. Maintenant, les gens de Signature Entertainment répondront enfin à cette question avec leur film d’aventure épique Le masque de fer, où ces superstars légendaires s’affronteront enfin sur grand écran.

Pour ceux qui se demandent comment ils auraient pu manquer cette épreuve, cela a probablement à voir avec une route très longue et compliquée à libérer. Sans parler du fait que The Iron Mask n’était pas le premier titre de la fonctionnalité. Le film a connu plusieurs autres noms comme Journey To China: The Mystery of Iron Mask, Viy 2: Journey to China et Mystery of Dragon Seal. Quelle que soit la façon dont il est arrivé ici, une chose est sûre, et c’est que l’attraction principale de ce film étranger est la confrontation passionnante mentionnée ci-dessus.

Mais la confrontation du siècle ne semble être que la pointe de l’iceberg, selon ce teaser alléchant. Après avoir vu un vieux Chan enfermé dans une prison appelée la Tour échanger quelques coups avec Arnold secouant un uniforme militaire britannique, l’aventure démarre vraiment. Le récit intrigant semble suivre un cartographe nommé Jonathan Green, qui s’aventure dans une quête impliquant la route de la soie, les dragons et la bataille pour le contrôle du monde.

Cette production russo-chinoise initialement sortie en 2019 est en fait une suite du film Forbidden Empire, le film le plus rentable de Russie en 2014. Oleg Stepchenko a été directeur de The Iron Mask et de son prédécesseur et est l’un des rares à pouvoir dire qu’il a dirigé deux des joueurs les plus éminents du genre action dans une bagarre exaltante.

Bien sûr, la dernière fois que ces deux-là ont été à l’écran ensemble, c’était dans le remake de 2004 autour du monde en 80 jours, mais ils n’avaient pas de scènes de combat les uns avec les autres. Et bien qu’il semble que cette histoire soit bien plus qu’un simple affrontement entre les deux stars, ce sera sans aucun doute le tirage au sort pour beaucoup.

Le masque de fer n’a pas encore de date de sortie en salles aux États-Unis, mais il sortira dans les salles au Royaume-Uni le 10 avril 2020 et sera également disponible via Digital On-Demand.